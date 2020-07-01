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أخبار البلد

حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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سيد أحمد- إبراهيم قنديل- احمد رمضان
وجه النائب محمد أبو العينين نائب حزب مستقبل وطن، عضو مجلس النواب، أعضاء حملته بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم العديد من المدارس والشوارع والحارات فى الجيزة .

وقام أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين بتطهير وتعقيم: مدرسة الميدان الثانوية الصناعية بنات - مدرسة الشرفا الابتدائية - مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية - شارع حسين زكي وامتداده - حاره عيسي النجار - متفرعة من. حسين زكي وامتداده - حارة ناصر متفرعة من ش حسين زكي - حارة سعد متفرعة من ش حسين زكي - حارة الشامي متفرعه من ش حسين زكي - حارة عثمان الغنام من ش حسين زكي - ش إبراهيم خليل- ش أبو بكر الصديق - ش عمر عثمان .

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وشاركت حملة أبو العينين على مدى ثلاثة أشهر في تنظيم صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس التى خصصتها محافظة الجيزة لصرف المعاشات، ولاقت تجربة النائب محمد أبو العينين إعداد أماكن انتظار لأصحاب المعاشات والتسهيل عليهم، استحسانًا كبيرًا من المواطنين، وتم تكرار هذه التجربة فى عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
حملة النائب محمد أبو العينين..تعقيم وتطهير 3 مدارس و9 شوارع وحارات بالجيزة.. شاهد
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