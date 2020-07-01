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فن

بـ كاش مايوه من على البحر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة نيللى كريم، عبر خاصية "الاستورى" بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها. 
وظهرت نيللى كريم، فى الصورة بالكاش مايوه من على الشاطئ من خلال إجازتها الصيفية. 

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وقدّمت نيللي كريم خلال موسم رمضان الماضي مسلسل "بـ 100 وش" وجسدت شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

 مسلسل بـ 100 وش تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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