نشرة المرأة والصحة| مرض فى الرئه يشبه كورونا.. نوع من الشيكولاتة يقوي الذاكرة والتركيز.. تفاصيل سلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تعد مشكلة الانسداد الرئوي من أكثر امراض الجهاز التنفسي المنتشرة بين البشر ومن اهم اسباب الاصابة بها هو التدخين بإلاضافة الى مجموعة اخرى من السببات مثل التعرض فترة طويلة للهواء الملوث او المواد الكيميائية

ووصف موقع healthline ما يحدث عند الاصابة بالانسداد الرئوي حيث تنتفخ الرئة ببطء وتدمر الأكياس الهوائية في الرئتين ، مما يتعارض مع تدفق الهواء للخارج ، ويسبب التهاب الشعب الهوائية والتهاب وتضييق أنابيب الشعب الهوائية ، مما يتتسبب فى تراكم المخاط.





يعانى طلاب الثانوية العامة من زيادة الشعور بالقلق والتوتر خلال فترة الامتحانات بسبب وهذا له تأثير قوى على قدرتهم فى تحصيل المواد الدراسية والتركيز والذاكرة واذم يتم علاج هذه المشكلة ستجعل الطالب لايستطيع اجتياز الامتحان بما يتناسب مع مستواه الحقيقي.

وذكر موقع " health " أن هناك قائمة كبيرة تساعد فى علاج القلق والتوتر وفى نفس الوقت تحسين وظائف الدماغ والمخ كالذاكرة والتركيز والذكاء والانتباه منها الشوكولاتة ولكن ليس أى نوع منها بل المقصود هنا الشوكولاتة الغامقة العادية.





بعد تحذير الصحة العالمية.. كل ما تريد معرفته عن السلالة الجديدة لأنفلونزا الخنازير

اكتشف فريق بحثي تابع لعدة مؤسسات في الصين وواحدة في الولايات المتحدة ، ظهور سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير متواجدة حاليا مما أثار مخاوف الجميع لأنها قد تشكل تهديدًا محتملًا على البشر، ونشر البحث في Proceedings of the National Academy of Sciences .

وهو ما أثار مخاوف كثيرين فى مختلف دول عالم من أن يتحول هذا الفيروس لوباء فى الوقت الذى يعاني فيه العالم من الفيروسات التاجية التى تحصد العديد من الأرواح كل يوم.