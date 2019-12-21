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أخصائي تغذية علاجية: تعرف علي أضرار الشيكولاتة...فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:02 م
شيكولاته
شيكولاته
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك تحذيرات عالمية خصوصا منظمات الغذاء في اوروبا من الشوكولاته السائلة التي يتم وضعها في برطمانات.

وأضاف "سالم" خلال لقائه علي في برنامج " السفيرة عزيزة" المذاع علي قناه "dmc"، أن التحذيرات التي صدرت من الشكولاته بسبب انها تحتوي في مكوناتها علي نسبة 65% سكريات.

وأوضح " سالم" أن زيت النخيل يقوم بتغير درجة حموضة الدم ويقوم بتغير شكل جدار الخلية الحية وبالتالي يقوم بتغير الخلية الي خلية سرطانية .

وتابع " سالم" أن زيت النخيل يتم إجراء العديد من العمليات التي تغير لونها من الاحمر الى الابيض.

واستكمل" سالم" ان زيت النخيل الذي يحذر منه العالم أجمع .
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