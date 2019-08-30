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بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تداول مستخدمو فيسبوك صورا لشيكولاته بها علامات تظهر تغيير لونها، ونقاط داكنة بها مما اثار الجدل حول سبب تغير شكل الشيكولاته.. فهل هي فاسدة؟.

قال الدكتور خالد رمضان الأخصائي بالرقابة الصحية الغذائية، أن الحلويات على الرغم من احتوائها علي كمية من السكر كمادة حافظة طبيعية إلى أنها تتعرض للفساد وانتهاء صلاحيتها بعد فترة من الزمن بسبب سوء تخزينها سواء في المحلات او المنزل.

وأضاف أنه فى حالة عدم حفظها بشكل صحيح فتتعرض للميكروبات التي تنمو فيها، والبكتيريا التي تتسبب في إفسادها ودرجة الحرارة إذا كانت منخفضة فإن ذلك يجعلها أيضًا تفسد في فصل الصيف ويتغير لونها.

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