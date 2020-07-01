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مرأة

يشبه كورونا .. أعراض الانسداد الرئوي المزمن

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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رشا عوني
الانسداد الرئوي من أكثر مشاكل الجهاز التنفسي الشائعة حتى من قبل هور فيروس كورونا التاجي الذي يستهدف الرئتين ، ويعتبر التدخين هو أهم وأقوى سبب وراء الإصابة بـ الانسداد الرئوي ، كذلك التعرض الطويل للمواد الكيميائي يسبب نفس المشكلة. 

بحسب موقع healthline الطبي ، فإنه عند الاصابة بالانسداد الرئوي ، تنتفخ الرئة ببطء وهذا يدمر الأكياس الهوائية في رئتيك ، مما يتعارض مع تدفق الهواء للخارج ، ويسبب التهاب الشعب الهوائية والتهاب وتضييق أنابيب الشعب الهوائية ، مما يسمح بتراكم المخاط.

إليك أعراض الانسداد الرئوي المزمن : 

1- سعال خفيف لكن متكرر 
2- ضيق التنفس 
3- وجود صوت صغير مع التنفس خاصة عند الزفير
4- ضيق الصدر
5- مع تطور الحالة يحدث سعال مزمن مع مخاط 
6- الاصابة بنزلات البرد و الانفلونزا المتكررة 
7- التهابات الجهاز التنفسي
8-نقص الطاقة 
9-فقدان الوزن
10- تورم القدمين أو الكاحلين او الساقين . 

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