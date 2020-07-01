يشبه كورونا .. أعراض الانسداد الرئوي المزمن





بحسب موقع healthline الطبي ، فإنه عند الاصابة بالانسداد الرئوي ، تنتفخ الرئة ببطء وهذا يدمر الأكياس الهوائية في رئتيك ، مما يتعارض مع تدفق الهواء للخارج ، ويسبب التهاب الشعب الهوائية والتهاب وتضييق أنابيب الشعب الهوائية ، مما يسمح بتراكم المخاط.





إليك أعراض الانسداد الرئوي المزمن :





1- سعال خفيف لكن متكرر

2- ضيق التنفس

3- وجود صوت صغير مع التنفس خاصة عند الزفير

4- ضيق الصدر

5- مع تطور الحالة يحدث سعال مزمن مع مخاط

6- الاصابة بنزلات البرد و الانفلونزا المتكررة

7- التهابات الجهاز التنفسي

8-نقص الطاقة

9-فقدان الوزن

10- تورم القدمين أو الكاحلين او الساقين .





الانسداد الرئوي من أكثر مشاكل الجهاز التنفسي الشائعة حتى من قبل هور فيروس كورونا التاجي الذي يستهدف الرئتين ، ويعتبر التدخين هو أهم وأقوى سبب وراء الإصابة بـ الانسداد الرئوي ، كذلك التعرض الطويل للمواد الكيميائي يسبب نفس المشكلة.