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أخبار البلد

أول يوم تشغيل.. مطار القاهرة يستقبل 13 رحلة جوية على متنها 2000 راكب

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:07 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، 13 رحلة جوية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من دول الخارج على متنها نحو 2000 راكب، وذلك بالتزامن مع أول يوم في تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة للشركة الوطنية مع عودة الطيران إلى المطارات المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار الفيروس.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات التي سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، قادمة من (السعودية والكويت والإمارات وتونس وأربيل وباريس ولندن وميلانو وتونس وعمان)، على متنهم إجمالي نحو 2000 راكب، تم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وفحص جميع القادمين من الخارج للاطمئنان على خلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد.

وسيرت مصر للطيران، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، 14 رحلة جوية إلى دول الخارج تنقل على متنهم قرابة 1500 راكب، في الوقت الذي استقبلت فيه أيضا خامس طائراتها من طراز إيرباص A320neo، قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران ضمن الصفقة المتعاقدة عليها مع إيرباص العالمية.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة المصرية فتح المطارات أمام الرحلات الدولية المنتظمة، جاء بعد 3 شهور من الوقف استعدت خلالهم وزارة الطيران المدني المصري على كافة المستويات، بدعم الطائرات المصرية ومطارات الجمهورية بكافة التجهيزات والإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار الفيروس المستجد، عن طريق الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والوافدين، بتطبيق آليات التباعد وتوفير مواد التعقيم التطهير فضلا عن مد المطارات بمنظومة كاميرات حرارية ترصد حرارة الركاب القادمين والمغادرين أثناء عبورهم من أمامها دون تدخل أو تعامل مباشر مع العاملين بالمطار، ودعمت ذلك بإجراءات إضافية من قبل الحجر الصحي بالمطارات المصرية للتعامل مع أي حالات يشتبه في إصابتها.

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