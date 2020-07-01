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رياضة

مصدر: الزمالك لم يشارك في استئناف بطولة الدوري العام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:14 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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قسم الرياضة
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس النادي لم يتطرق للحديث بشأن موقف الفريق الأبيض من استكمال مسابقة الدوري الممتاز.


يأتي هذا  خلال الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع عدد من لاعبي الفريق والفرنسي كارتيرون المدير الفني في حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة.



وأكد عدد من لاعبي الفريق الأبيض أن الفريق لن يخوض تدريباته غدا ولكن سيخضع اللاعبون لبروتوكول طبي فقط يتضمن إجراء المسحة وتحاليل الدم للكشف عن كورونا.



وأوضح اللاعبون أنه من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب بعد الخضوع للمسحة الثانية.

وهذا وفقا لما تم الاتفاق عليه في الجلسة مع رئيس النادي الأبيض.


وكشف اللاعبون عن موافقتهم بالفعل عن التنازل عن 50% من رواتب أربعة أشهر على أن يحصلون على باقي المبلغ غدا وفقا لقرار رئيس القلعة البيضاء.
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