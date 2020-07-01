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محافظات

جمعت 10 أطنان قمامة مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:40 م
حملة نظافة تحت قاع
حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم
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إبراهيم جادالله

نظمت جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" حملة نظافة تحت قاع البحر بمشاركة عدد من المصريين والأجانب المقيمين في بمرسى علم حيث تم جمع 10 اطنان من حطام القمامة من ميناء مرسى علم.


وأكد هشام مصفى كامل المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" أن عدد المشاركين فى الحملة التى تستمر فى فعاليتها لليوم السابع  تحت قاع البحر بلغ  19 غواصا متطوعا من المصريين والأجانب المقيمين في المدينة والذين نجحوا في جمع ما يقرب من 9 أطنان من القمامة مثل البلاستيك والإطارات والخشب والمعادن وغيرها من قاع المرسى، فيما قامت مجموعة من عمال هيبكا بعمل حملة نظافة على الشاطئ وتمكنت من جمع حوالي 1 طن من القمامة.


وقدم المدير التنفيذى لهيبكا  الشكر لوزارة البيئة ومحميات البحر الاحمر وغرفة الغوص والرياضات المائية على الجهود الجماعية في الحفاظ على البيئة وحماية البحر الاحمر وجميع مراكز الغوص المشارك .لجميع المتطوعين من الغواصين والمجتمع المدني على مشاركتهم في هذا الحدث بمجهود عظيم ، و مراكز الغوص المشاركة الذين ساهموا بإمداد المتطوعين بالأدوات و والعمالة اللازمة مرسى شجرة، امبيرور دايفنج، ثري ويل و ايكسترا دايفرز.


وأكد هشام مصطفى كامل أن إن تلك المخلفات من مواد سمية الضرر البيئي الناتج من المخلفات البحرية يتخطى المليارات، فيما يقدر حجم الضرر البيئي من المخلفات البلاستيكية وحدها بحوالي 13 مليون دولار سنويا.

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وكانت قد أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحملة تهدف إلى تنظيف قاع البحر من المخلفات لحماية الحياة البحرية و التنوع البيولوجى بالإضافة الى دمج المجتمع المدنى والعاملين فى قطاع السياحة فى برامج صون وحماية الموارد الطبيعية وتنوعها البيولوجى والحفاظ على استدامتها .


وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إقامة حملة النظافة يأتي استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة و غير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جمعت 10 أطنان قمامة مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم
جمعت 10 أطنان قمامة مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم
جمعت 10 أطنان قمامة مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم
جمعت 10 أطنان قمامة مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم
جمعت 10 أطنان قمامة مخلفات..هيبكا تقود حملة نظافة تحت قاع البحر بمرسى علم
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