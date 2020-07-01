أنباء سارة.. أجسام البشر تقاوم فيروس كورونا

تطورات دائمة تجرى في أزمة فيروس كورونا المستجد ، آخرها ما أفصح عنه علماء بأن مستويات المناعة العامة من "كوفيد - 19" أعلى مرتين مما كان يعتقد لأول مرة بعد بحث جديد درس الطريقة التي تقاوم بها أجسامنا المرض.









قد يعني ذلك أن ثلث الأشخاص الأصحاء الذين لا يظهرون أي أعراض "كوفيد -19" لديهم مستوى من المناعة، ومع ذلك ، فإن دليل الحصانة لا يأتي من الأجسام المضادة الأساسية التي يتحدث عنها العلماء.

















أثبتت محاولات قياس الحصانة في الجمهور أنها غير موثوقة في الغالب حتى الآن ، بسبب التركيز على الأجسام المضادة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية,









لكن دراسة جديدة أجراها معهد كارولينسكا في السويد ، أوضحت أن لديها بيانات تشير إلى أن مستويات المناعة أعلى مرتين من التقديرات الحالية، و بالإضافة إلى البحث في الأجسام المضادة ، فحص الباحثون مستويات الخلايا التائية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروسات.

















تشير البيانات إلى أن 30 في المائة من المتبرعين بالدم الصحي الذين تم دراستهم وجد أنهم طوروا مناعة الخلايا التائية، لتصبح ضعف تلك الموجودة مع الأجسام المضادة.









ومع ذلك ، فإنه من غير المعروف ما هو مستوى الحصانة المعطاة من خلال استجابة الخلايا التائية ، على الرغم من أنه يعتقد أن الأجسام المضادة تستمر فقط من ثلاثة إلى ستة أشهر.









فيما يشير أخذ عينات المناعة إلى أن حوالي 7 في المائة من الأشخاص في إنجلترا طوروا أجسامًا مضادة ، وترتفع إلى 17 في المائة في لندن ، ولكن هذا قد يكون أعلى بسبب الخلايا التائية.



