أخبار التوك شو | بسام راضي: الموقع الإلكتروني الجديد للرئاسة مزود بـ 3 لغات.. الري: وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا.. مصر للطيران: تخفيضات 20 % على الرحلات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

المطارات مجهزة لاستقبال الرحلات السياحية، وهناك تدابير احترازية صارمة على ركاب الطائرات القادمة من الخارج.

قال الفنان محمد صبحى ، إن مصر فى عهد الإخوان وصلت إلي كارثة، موضحًا أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، حيث إن هناك بعض الدول العربية التى سقطت بسبب الإخوان ، ولكن مصر نفدت بتحرر صادق، مضيفا أن الشعب المصري كان يريد تغييرًا حقيقيًا بعد عام ٢٠١١ .





قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة كانت أمينة مع جماعة الإخوان الإرهابية، معلقا «لكن هذه الجماعة كانت عايزة الكرسي، وحركها نهم السلطة وليس الحفاظ على الشعب»، مضيفا أن 33 مليون مصري شاركوا في ثورة 30 يونيو»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أرسل برسالة إلى مرسي مع محمد سليم العوا وهشام قنديل وأحمد فهمي في 2013 لإجراء استفتاء على بقاء مرسي في السلطة وكان الرفض هو الرد، وان هذه الانتخابات كانت ستكون بإشراف من أى مكان بالعالم.





قال الفنان ضياء عبد الخالق ، إنه قابل زوجته عام 2007 خلال إحدى اعماله المسرحية، من خلال احد الاصدقاء، حيث كانت تعمل حينها "مساعد مخرج"، معقبًا: "انا قولتلها انت عينيكي حلوة اوي.. أنتي مرتبطة؟".





روى عم عاطف، أقدم شيال في الموسكى حكايته مع المهنة قائلا: "عمري 94 سنة ومش عارف أقعد من الشغل عشان معايا وعندي ناس بتاكل"، متابعا: "ابني الكبير معاه أولاد وبياخد مني كل يوم 25 جنيها"، متابعا : "عندي ولادين كمان قاعدين من غير شغل، ابني راح اشتغل وعاش في العاصمة الإدارية الجديدة لما مبقاش في شغل عندنا".





قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ، إن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال للسياحة الداخلية والخارجية الدولية، مضيفا أن المحافظة واعدة وتتمتع بشاطئ وساحل كبير، مضيفا أن المحافظة جاهزة للسياحة الداخلية والدولية بـ 14 فندقا، لافتا إلى أنه سيتم استقبال أول فوج سياحي أوروبي يوم 21 يوليو.