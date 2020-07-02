أخبار التوك شو | بسام راضي: الموقع الإلكتروني الجديد للرئاسة مزود بـ 3 لغات.. الري: وزير الكهرباء مكلف من الرئيس السيسي بدراسة الربط الكهربائي مع إثيوبيا.. مصر للطيران: تخفيضات 20 % على الرحلات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال السفير بسام راضي
، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الهدف الرئيس من الموقع الرئاسي الإلكتروني الجديد، هو توفير منصة إلكترونية تتسم بالمصداقية، مؤكدًا أن الموقع يحتوي على كل ما يخص النشاط الرئاسي والمبادرات المُختلفة، في إطار موثق ودقيق جدًا.
قال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري
، إن مصر لديها أطروحة لتوفير حل توليد الكهرباء لأثيوبيا في أحلك ظروف الجفاف بـ 85% من الكهرباء ، مضيفا:" من حق الشعب الاثيوبي الحصول على الكهرباء ".
قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن رحلات الطيران بدأت اليوم، مؤكدًا أن أول رحلة طيران جاءت فى الساعة السابعة صباحًا يوم 1-7 والرحلة الثانية الساعة السابعة مساءً فى نفس اليوم، مضيفا أن
المطارات مجهزة لاستقبال الرحلات السياحية، وهناك تدابير احترازية صارمة على ركاب الطائرات القادمة من الخارج.
قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران
، إن اليوم تم تسيير 14 رحلة، موضحًا أن عودة حركة الطيران يعتبر يوما سعيدا على جميع المصريين، مضيفا أن كل دولة لها إجراءات خاصة بالتعامل مع الركاب.
قال الفنان محمد صبحى ، إن مصر فى عهد الإخوان وصلت إلي كارثة، موضحًا أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، حيث إن هناك بعض الدول العربية التى سقطت بسبب الإخوان ، ولكن مصر نفدت بتحرر صادق، مضيفا أن الشعب المصري كان يريد تغييرًا حقيقيًا بعد عام ٢٠١١ .
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة
كانت أمينة مع جماعة الإخوان الإرهابية، معلقا «لكن هذه الجماعة كانت عايزة الكرسي، وحركها نهم السلطة وليس الحفاظ على الشعب»، مضيفا أن 33 مليون مصري شاركوا في ثورة 30 يونيو»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أرسل برسالة إلى مرسي مع محمد سليم العوا وهشام قنديل وأحمد فهمي في 2013 لإجراء استفتاء على بقاء مرسي في السلطة وكان الرفض هو الرد، وان هذه الانتخابات كانت ستكون بإشراف من أى مكان بالعالم.
قال الإعلامى أحمد موسى، إنه يدافع عن بلده وعن جيش وطنه طوال حياته، موضحًا أن الجميع من الجماعات الإرهابية كانت تتساءل " هو ليه أحمد موسي بيدافع كده عن الجيش والدولة وبيطبل ليهم"، متابعا:
"أنا بدافع عن جيش بلدي عشان عارف اللى عملوه عشان الشعب ده.. انا معنديش غير بلدي وجيش بلدي
، " وأكد موسي أن "الإخوان كانوا بيطلعوا يهاجموني عبر القنوات الفضائية".
كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف الزيادة الجديدة في المعاشات والعلاوات الخاصة، مضيفا
أنه بدأ اليوم صرف المعاشات بالزيادات المقررة 14%، وأيضًا الدفعة الأولى صرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قال الفنان ضياء عبد الخالق، إنه قابل زوجته عام 2007 خلال إحدى اعماله المسرحية، من خلال احد الاصدقاء، حيث كانت تعمل حينها "مساعد مخرج"، معقبًا: "انا قولتلها انت عينيكي حلوة اوي.. أنتي مرتبطة؟". روى عم عاطف، أقدم شيال في الموسكى حكايته مع المهنة قائلا: "عمري 94 سنة ومش عارف أقعد من الشغل عشان معايا وعندي ناس بتاكل"، متابعا: "ابني الكبير معاه أولاد وبياخد مني كل يوم 25 جنيها"، متابعا : "عندي ولادين كمان قاعدين من غير شغل، ابني راح اشتغل وعاش في العاصمة الإدارية الجديدة لما مبقاش في شغل عندنا". قال اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، إن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال للسياحة الداخلية والخارجية الدولية، مضيفا أن المحافظة واعدة وتتمتع بشاطئ وساحل كبير، مضيفا
أن المحافظة جاهزة للسياحة الداخلية والدولية بـ 14 فندقا، لافتا إلى أنه سيتم استقبال أول فوج سياحي أوروبي يوم 21 يوليو.