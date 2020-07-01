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محمد صبحي: ما حدث منذ 2014 حتى الآن إنجاز لم يتحقق في عصور سابقة.. فيديو

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:01 م
الفنان محمد صبحي
الفنان محمد صبحي
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محمود محسن
قال الفنان محمد صبحى ، إن مصر فى عهد الإخوان وصلت إلي كارثة، موضحًا أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، حيث إن هناك بعض الدول العربية التى سقطت بسبب الإخوان ، ولكن مصر نفدت بتحرر صادق.

وأضاف "صبحى" خلال حواره عبر تطبيق زووم ببرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الشعب المصري كان يريد تغييرًا حقيقيًا بعد عام ٢٠١١ .

وأشار الفنان محمد صبحى إلي أن مصر تكبدت الكثير من الخسائر وصلت إلي مليارات مابين عامى ٢٠١١ لـ ٢٠١٣ ، منوها إلي أن التصحيح هو ما أنقذنا من يد الفساد والإخوان .

وأكد أن ثورة ٣٠ يونيو تعد ثورة تصحيح وكان الشعب هو الوقود الحقيقي للتغيير ، موضحا أن ما حدث منذ ٢٠١٤ حتى الآن لايمكن أن كان يتحقق فى أى عصر من العصور بما فيها تحمل الشعب المصري التنمية المستدامة .

وأضاف أن مصر أثناء معركة البناء حاربت مع الإرهاب والمحافظة على الحدود المصرية ، ومعركة حقيقية للحفاظ على المياه ، ومعركة لمنع سقوط الدولة المصرية ، وذلك إضافة إلي جائحة فيروس كورونا المستجد.
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