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توك شو

بسام راضي : الموقع الإلكتروني الجديد للرئاسة مزود بـ 3 لغات .. ويدعم أصحاب القدرات الخاصة بـ "القارئ الإلكتروني"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:45 م
السفير بسام راضي،
السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
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قسم التوك شو
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الهدف الرئيس من الموقع الرئاسي الإلكتروني الجديد، هو توفير منصة إلكترونية تتسم بالمصداقية، مؤكدًا أن الموقع يحتوي على كل ما يخص النشاط الرئاسي والمبادرات المُختلفة، في إطار موثق ودقيق جدًا.


وأضاف "راضيخلال اتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أنه تم تبويب المعلومات وسردها بشكل مفصل ودقيق داخل الموقع، حتى تكون في متناول الجميع بكل سهولة.


وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن "البحث" داخل الموقع يأخذ أكثر من شكل فمن الممكن البحث بـ"الموضوع"، أو "التاريخ"، أو"الوزارة" أو"القطاع"، ما يُعطي فرصة أكبر لحصول الشخص الذي يبحث عن شيء ما في الوصول إلى ما يريد بشكل سريع ومن مصدر موثوق منه.


وأوضح أن الموقع يتضمن كذلك جميع ما يتعلق بالنشاط الرئاسي والمشاريع القومية، كما أن تصميم الموقع يُراعي ذوي القدرات الخاصة من خلال خاصية "القارئ الإلكتروني"، التي تُساعد في الوصول إلى المعلومة بشكل دقيق ووقت سريع.


وكشف "راضي" أن صور القصور الرئاسية التاريخية متوفرة بتقنية 360 درجة، ما يُمكن زائر الموقع من التجول فيها بشكل إلكتروني، مشيرًا إلى أن "الأرشيف" الخاص بالموقع تم تنظيمه بشكل دقيق لجميع الأنشطة الفعاليات الرئاسية.


وأوضح أن الموقع سيقوم أيضًا بالرد على أي شائعات أو معلومات غير صحيحة، منوهًا بأن الموقع ليس فقط باللغة العربية، ولكنه أيضًا باللغات الفرنسية والإنجليزية.
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