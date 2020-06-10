بسام راضي: خطة تُدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران

أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن كل دولة تطبق النموذج الملائم لظروفها في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك عدة دول تشابه ظروف مصر لم تلجأ للإغلاق الكامل.





وأضاف راضي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "نشرة التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" للتليفزيون المصري، مساء اليوم الاربعاء، أن الرئيس السيسي تناول في اجتماع اليوم عودة النشاط الرياضي بما يحافظ على صحة المصريين، لافتا إلى أن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة.





وأكد أن هناك خطة تدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران، مشيرا إلى أن هناك بعض المستشفيات لم تطبق تسعيرة الدولة فيما يخص تكاليف علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن الدولة تعمل على حلول بديلة لمواجهة هذا الأمر بما يحافظ على حقوق المواطنين والمستشفيات في علاج مصابي كورونا.







