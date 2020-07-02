بعد تردد أنباء إصابته بفيروس كورونا.. مطرانية البلينا توضح الحالة الصحية للأنبا ويصا

أعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بأخبار نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا وتوابعها أن حالته الصحية مستقرة وأنه متواجد في القاهرة لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.





وذكرت بيان عبر الصفحة الرسمية الخاصة بأخبار نيافة الأنبا ويصا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه بناء على ما قد تردد كثيرا على بعض المواقع وصفحات الفيس بوك بخصوص صحة نيافة الحبر الجليل الأنبا ويصا مطران البلينا ، نود أن نطمئن جميع الأحباء في كافة الإيبارشية ونواحيها بأن نيافته في حالة صحية مستقرة وأن نيافته متواجد بالقاهرة لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية.





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وأضاف البيان أن نيافة الأنبا ويصا مطران البليان سيعود إلى إيبراشيته خلال أيام، شاكرين محبتكم واهتمامكم، صلوا من أجل أن يرفع الرب عن العالم أجمع ويرحمنا.





وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكر أن نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد لمخالطته أحد الحالات المصابة بالفيروس.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية لقاء مساء اليوم عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت، مع كهنة كنائس قطاع المنتزه بمشاركة نيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس القطاع.





وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة على الآباء الكهنة دار موضوعها عن "الرجاء" وأجاب على أسئلة المشاركين.