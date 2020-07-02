يستمر لعامين ..العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن كورونا

عمر الفيروس



على الجانب الأخر لازال العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن فيروس كورونا يوما بعد يوم تعد أبرزها حالة الجدل بين العلماء حول عمر فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، وفق ما أوردت مجلة بوليتيكو الأمريكية وتقول نظرية واسعة الانتشار إن فيروس كورونا المستجد بدأ في التفشي في أواخر 2019، داخل سوق للحيوانات الحية في مدينة ووهان وسط الصين، وسط ترجيحات بأن مصدره لحم الخفافيش أو آكل النمل الحرشفي.

يقتل نصف سكان العالم







لازالت يوما بعد يوما يستمر العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن فيروس كورونا فقد أصدرت دراسة مؤخرا مخيفة أن فيروس كورونا قد يقضي على نصف سكان بريطانيا وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية