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يستمر لعامين ..العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
لازال العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن فيروس كورونا يوما بعد يوم فى ظل تصاعد آلاف المصابين والوفيات يوميًا.

تغير وتحول مع مرور الوقت

العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن فيروس كورونا أبرزها ما تم إكتشافه مؤخرا  أن سارس Cov2 ، سلالة الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا المستجد، يتغير ويتحول مع مرور الوقت، بينما لا يزال العلماء غير متأكدين بشأن أفضل طريقة لمعالجة الفيروس ، على الرغم من تشابهه مع السارس وتعد أكثر عدوى لأنها لا تنكسر في كثير من الأحيان داخل الجسم.
عمر الفيروس

على الجانب الأخر لازال العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن فيروس كورونا يوما بعد يوم تعد أبرزها حالة الجدل بين  العلماء حول  عمر فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19، وفق ما أوردت مجلة بوليتيكو الأمريكية وتقول نظرية واسعة الانتشار إن فيروس كورونا المستجد بدأ في التفشي في أواخر 2019، داخل سوق للحيوانات الحية في مدينة ووهان وسط الصين، وسط ترجيحات بأن مصدره لحم الخفافيش أو آكل النمل الحرشفي.

فى السياق نفسه سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على دراسة جديدة تنبأت بأن فيروس كورونا قد يستمر لعامين، وقد يصيب ثلثي سكان الأرض قبل اكتشاف طريقة للسيطرة عليه وعلاجه.
وأوضحت الصحيفة أن فيروس كورونا قد يصيب الكثيرين دون أن تبدو عليهم أي من أعراض الإصابة به، الأمر الذي يجعل مكافحته أصعب من مكافحة أوبئة معدية أخرى.

يقتل نصف سكان العالم

لازالت يوما بعد يوما يستمر العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن فيروس كورونا فقد أصدرت دراسة مؤخرا  مخيفة أن  فيروس كورونا قد يقضي على نصف سكان بريطانيا وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية

أكدت الدراسة أن الأعداد إذا استمرت بتلك المعدلات المرعبة، قد يكون واحدًا من كل ألف مصاب هو من يتلقى العلاج في المستشفيات لأن الأعداد قد تتخطى النصف مليون مواطن في الفترة المقبلة.
يستمر لعامين ..العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن كورونا
يستمر لعامين ..العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن كورونا
يستمر لعامين ..العلماء يكتشفون معلومات مخيفة عن كورونا
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