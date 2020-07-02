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فن

صباح النشاط.. عمرو وهبة يشعل انستجرام بصورة جديدة له

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:14 ص
عمرو وهبة
عمرو وهبة
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ندى فكري
نشر الفنان عمرو وهبة صورة له و ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وعلق وهبة على الصورة قائلاً "صباح النشاط..صحيت بدرى وكلت حاجه خفيفه عشان نازل افطر شاورما عند ابو حيدر عشان معندوش دليفري".

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وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :
- انت مسخرة يا عمرو
- هي دي الرياضة
- احسن قرار

ويُذكر أن الفنان عمرو وهبة شارك في السباق الرمضاني في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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