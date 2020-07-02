محافظ الدقهلية يتابع اعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس تنفيذ التكليفات التى اصدرها لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة باستمرار الاعمال يوميا فى تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين والتطهير والتعقيم.





وذلك فى اطار خطة المحافظة فى هذا الشأن ، والتى يستمر تنفيذها يوميا خلال فترات عمل " صباحية ومسائية وتضم فرق عمل النظافة والصيانه والانارة والتجميل والتطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

ففى مركز ومدينه بلقاس قال الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس المركز انه تم رفع القمامة من قرية الزهراء و قرية منشأة بسنديلة بجوار النادي، ونقل عشرة طن قمامة إلى مقلب القمامة بقلبشو،وكذا الإشراف على أعمال تركيب خطوط الصرف الصحي الجديد بقرية الشوامي،ومتابعة أعمال حملة النظافة العامة بمدخل المدينة ناحية المقابر وتم رفع عشرون طن قمامة،وتم فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية الشوامي

واضاف " رئيس مدينة بلقاس " انه تم ايضا فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية 54 بنطاق الوحدة المحلية بالحفيروالامل ،وفض تجمعات سوق قرية منشأة بسنديلة بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء.





، وايضا فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية الروضة بنطاق الوحدة المحلية بالستاموني لمجابهة إنتشار فيروس كورونا،و تم الاستجابه لشكوي المواطنين بشارع الحوشة وتحرير محضر بيئة واخر إشغال طريق للمخالف،وفحص شكوي المواطنين بمنطقة حي السلام ووقف تعدي بالبناء بالمهد بدون ترخيص خارج الحيز العمرانى ،و إستصدار قرار غلق لورشة نجارة بشارع اللاوندى بها آلات ومعدات مخالفة لشروط البيئة والأمن الصناعي .





واشار " رئيس مدينة بلقاس " الى انه تم المرور على مراكز الشباب بالقري بنطاق المجالس القروية ومتابعة سير العمل بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،وتمت المتابعه والاشراف علي أعمال الانترلوك وتركيب بلوعات الأمطار بمنطقة الزوالعة ،ومتابعه إستكمال أعمال الرصف بشارع مصرف التوفيقيه-العزبة الحمراء الرئيسي،ومتابعه أعمال رفع الأتربة وتنظيف كوبري بسنديلة العلوي، والانتهاء من رفع مهمات الاناره العامه بطريق رافد جمصه وذلك تمهيدا لاعمال توسعة الطريق وتسليمها بمخازن الوحده المحليه ببلقاس خامس،وتمت متابعه أعمال جمع القمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بقلبشو حيث تم نقل عشرة طن كما تم أيضا مسح وتنظيف مدخل قرية دميانه .





واوضح " رئيس مدينة بلقاس " انه تم تفريغ صناديق القمامة من جميع شوارع المدينة ومن مقالب التجمعات ونقلها إلى مقلب القمامة، وتم تنفيذ جمع القمامة من المنبع وفقا للمنظومة الجديدة ،وتم عمل صيانة وتركيب كشافات الإنارة بالمدينة بمبادرة حلوه يابلدي، وتم رفع الاشغالات وتم منع التجمعات للباعة الجائلين بمناطق متفرقة بالمدينة، وتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة بمواقف السيارات بالمدينه لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين اثناء التنقل ، وتم قص وتجميل الأشجار بمدخل المدينة ناحية المقابر .،





ا إستمرت حملات تطهير الشوارع والمنشآت الحكومية بالمدينة والمجالس القروية بمشاركة المجتمع المدنى.





وقال " رئيس مدينة بلقاس " انه تم تقليم الأشجار بشارع مابين كوبري المستشفى وكوبري هندسة الري ورفع ناتج القص وتم تركيب ستة وثلاثون كشاف إنارة عامة جديد وصيانة ثمانية كشاف قديم، وذلك فى اطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالشوارع وتجميل الجزر الوسطي ودهانها بالإضافة إلي تشغيل النافورة بعد صيانتها وإظهارها بشكل جمالي.

وفى مركز ومدينه الجمالية قال محسن طه رئيس المركز انه تم المرور على الحملة الميكانيكية لمتابعة خروج المعدات للعمل ومتابعة أعمال قطاع النظافة بأنحاء المركز وتفريغ الحاويات والتوريد إلى نقطة التجميع ورفع الأتربة حيث تم توريد 65 طن قمامة إلى نقطة تجميع القمامه، وتمت المتابعة والمرور على عدد 12 مقهى للتأكد من الاشتراطات الصحية والالتزام بالاجراءات الاحترازيه، وقد تم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية لعدد 3 مقاهى و 3 محاضر تموين عدم إعلان اسعار و 2 محضر مخالفة بيئية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه والادارية اللازمه ،كما تم تطهير وتعقيم المساجد ومراكز الشباب والمصالح الحكومية بنطاق والوحدات القروية المشار اليها،

واضاف " رئيس مدينة الجمالية " انه تم رفع القمامة والتوريد إلى نقطة تجميع القمامة،كما تم المرور على نقاط تحصيل القرش السمكى لمتابعة سير العمل،لمتابعة التحصيل وايضا متابعة أعمال قسم الكهرباء والإنارة بتنفيذ أعمال الصيانة للخلايا والكشافات بمنطقة طريق السلام .





كماكما تم توريد 60 طن قمامة إلى نقطة تجميع القمامة، و تم المرور على الوحدة الصحية بعزب عنبر بقرية اسكندريه الجديده لمتابعة سير العمل بالوحدة ولمتابعه الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ،وايضا تم المرور على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير العمل بالمركز و التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وسرعة الانجاز، وكما متابعة أعمال قسم الكهرباء والإنارة بتنفيذ أعمال الصيانة للخلايا والكشافات بمنطقة فاصل الزمام ، وتم متابعة أعمال زراعة الأشجار على جانبى الطريق لتحسين المظهر الجمالي لمدخل المدينة.

وفى مدينه جمصة ، قال محمد عبد الباقى رئيس المدينه انه تم متابعه اعمال انشاء بالوعات تصريف مياه الامطار بشارع امام بيت المحبه بمنطقة ابو سمبل وذلك تمهيدا لأعمال الرصف مشيرا الى مواصله العمل للانتهاء من الاعمال والتجميل لكافة الشوارع بالمدينه واضاف استمرار العمل لرفع مستوي النظافه بالمدينه برفع القمامه والمخلفات بالشوارع الجانبيه والارتقاء بها حيث تم عمل مسح شامل ورفع القمامة والمخلفات وكنس الشوارع وازاله الرمال بمناطق ابو سمبل والكرنك والمروه ويتم مواصلة حملات النظافة من رفع القمامة والمخلفات الزراعيه ، كما تم متابعه العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومتابعه سير العمل به ومتابعه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه لمجابهه فيروس كورونا.

واضاف " رئيس مدينة الجمالية " انه تم متابعه استكمال تنظيف الحشائش وازاله المخلفات الزراعية وتقليم النخيل بالمدخل الجديد وشارع الكورنيش والمدخل الجديد بمنطقة التطوير بهدف رفع كفاءة الحدائق العامه والجزر النباتيه بالمدينه وتقسيم 15 مايو والعمل علي زيادة البقعة الخضراء والمتنزهات، كما تم رش تطهير وتعقيم منطقة العاشر ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وتم المرور علي أعمال الصيانه الكهربائيه والاناره باسكان الشباب شملت تركيب اسلاك هوائيه وكشافات ليد١٥٠ وات ، كما متابعه أعمال النظافة حيث تم مسح شامل ورفع وكنس الاتربه و الرمال المتراكمة بواسطة السياره المكنسيه بامتداد شارع الخطه العاجله وذلك للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.