شاهد..محمد رمضان فى أحدث ظهور على انستجرام

نشر

صوره جديدًه له و ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق محمد رمضان علي الصوره قائلا : " مساء الخير "





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي :





-مساء الفل

- يا نمبر وان بنحبك

- مساء الجمال و الله







