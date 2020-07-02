AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رسالة رومانسية من أحمد زاهر لزوجته بمناسبة عيد ميلادها

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:03 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحتفل هدى زاهر زوجة الممثل أحمد زاهر في الثاني من يوليو بعيد ميلادها، لذلك وجه لها زوجها معايدة رومانسية.

ونشر أحمد زاهر مجموعة من الصور لزوجته، عبر حسابه "إنستجرام"، وعلق عليها كاتبا: "يوم ٢ يوليو اجمل يوم في حياتي لانه اليوم اللي اتولدت فيه حبيبتي و مراتي و ام بناتي و شريكه عمري و شريكه نجاحي و احلي حاجه حصلتلي كل سنه وانتي حبيبتي و صاحبتي و روحي و عمري و كل حاجه في دنيتي ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك لحظه واحده و عقبال مليون سنه بحبك_يا_هدي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، محمد ‏علاء، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، دنيا عبد العزيز، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش ولِلا ‏فضة‎.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روجينا تحتفل بعيد ميلاد نجلتها بهذه الطريقة.. شاهد

ملك زاهر تهنئ والدها بعيد ميلاده بهذه الكلمات

درة تهنئ نور على دورها في البرنس

ابعد عن علا.. نور تهنئ أحمد زاهر بعيد ميلاده.. شاهد

نور توجه رسالة لـ أحمد زاهر في عيد ميلاده.. شاهد

الريس حربي.. أحمد داش يستعيد ذكريات "طايع" مع عمرو عبد الجليل

ترشيحاتنا

الرهان على وعى المواطن.. الإسكندرية تكشف شروط فتح الشواطئ أمام المواطنين.. فيديو

إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا.. حقيقة أم شائعة

الأهلي يخاطب وزير الرياضة لإزالة لافتات نادي القرن من نادي الزمالك

بث مقاطع فيديو خادشة للحياء.. تجديد حبس فتاة التيك توك ريناد عماد

حفلات جنس جماعي ودعارة وبيع أطفال.. إعلانات الفيسبوك وفيديوهات التيك توك بين الشهرة والكلبش

إعلامي مجلس الوزراء ينفي اختلاف تسعيرة عداد الكهرباء "الكودي" عن "العادي"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف وتاتو.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة

في 20 دقيقة فقط .. إليك أقوى وصفة تبييض البشرة

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا