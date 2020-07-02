رسالة رومانسية من أحمد زاهر لزوجته بمناسبة عيد ميلادها

تحتفل هدى زاهر زوجة الممثل أحمد زاهر في الثاني من يوليو بعيد ميلادها، لذلك وجه لها زوجها معايدة رومانسية.





ونشر أحمد زاهر مجموعة من الصور لزوجته، عبر حسابه "إنستجرام"، وعلق عليها كاتبا: "يوم ٢ يوليو اجمل يوم في حياتي لانه اليوم اللي اتولدت فيه حبيبتي و مراتي و ام بناتي و شريكه عمري و شريكه نجاحي و احلي حاجه حصلتلي كل سنه وانتي حبيبتي و صاحبتي و روحي و عمري و كل حاجه في دنيتي ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك لحظه واحده و عقبال مليون سنه بحبك_يا_هدي".





يذكر أن آخر أعمال أحمد زاهر مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، إدوارد، محمد ‏علاء، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، رحاب الجمل، محمد مهران، دنيا عبد العزيز، أحمد فهيم، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش ولِلا ‏فضة‎.