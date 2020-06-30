مع أحمد زاهر.. بوسي شلبي تنشر صورة من كواليس حلقتها المقبلة

شاركت الفنانة بوسي شلبي جمهورها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لها مع الفنان أحمد زاهر من كواليس حلقتها المقبلة من برنامج احلى النجوم.

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "يا حلاوتك وجمالكم" و " منورين" و " منورة يا اجمل بوسي" و " ان شاء الله تكون حلقة جميلة".

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وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.