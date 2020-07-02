السفير نبيل فهمي: الجنسية المصرية أفضل من الأمريكية

قال السفير نبيل فهمى ، وزير الخارجية السابق ، إنه ولد فى نيويورك عام 51 ، نتيجة لوجود والده فى البعثة المصرية للامم المتحدة ، ورغم ذلك كان من الاقلية الذين ولدوا فى الولايات المتحدة ولكن لا يمتلكون الجنسية الامريكية .





.واضاف نبيل فهمى ، خلال حوارة المذاع على " اخبار مصر " ، مع الاعلامى ، " ايمن عدلى " ، أنه لا يرى ان الجنسية الامريكية افضل من الجنسية المصرية ، فلم يتقدم ولم يحصل عليها .





واشار وزير الخارجية السابق ، الى ان قلبه وطباعة مصرية ، وانما تجربة دولية من النشأة مما جعله يتحمس بعض الشيئ فى التحمس لأى شئ يمس اسم مصر بالخارج .





وتابع وزير الخارجية السابق ، أنه تعلم فكرة الاستماع لاخر والتحكم فى رد الفعل فى حياتة ، ولفت الى انه من المعروف عنه انه مفاوض صعب انما عقلانى .





واكد انه لا يتفاوض على اى شئ ،ولا يبدأ التفاوض الا اذ تأكد من جدية الطرف الآخر ،منوها الى ان العمل الدبلوماسى انه لم يعد هناك وقت للتفكير فلابد من وجود سرعة فى الحركة وتبادل المعلومات وتعدد الاطراف المتفاعلة فى المعلومة .