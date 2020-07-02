AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

السفير نبيل فهمي: الجنسية المصرية أفضل من الأمريكية

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:18 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام فيكتور
قال السفير نبيل فهمى ، وزير الخارجية السابق ، إنه ولد فى نيويورك عام 51 ، نتيجة لوجود والده فى البعثة المصرية للامم المتحدة ، ورغم ذلك كان من الاقلية الذين  ولدوا فى الولايات المتحدة ولكن لا يمتلكون الجنسية الامريكية .

.واضاف نبيل فهمى ، خلال حوارة المذاع على " اخبار مصر " ، مع الاعلامى ، " ايمن عدلى " ، أنه لا يرى ان الجنسية الامريكية افضل من الجنسية المصرية ، فلم يتقدم ولم يحصل عليها .

واشار  وزير الخارجية السابق ، الى ان قلبه وطباعة مصرية ، وانما تجربة دولية من النشأة مما جعله يتحمس بعض الشيئ فى التحمس لأى شئ يمس اسم مصر بالخارج .

وتابع  وزير الخارجية السابق ، أنه تعلم فكرة الاستماع لاخر والتحكم فى رد الفعل فى حياتة ، ولفت الى انه من المعروف عنه انه مفاوض صعب انما عقلانى .

واكد انه لا يتفاوض على اى شئ ،ولا يبدأ التفاوض الا اذ تأكد من جدية الطرف الآخر ،منوها الى ان العمل الدبلوماسى انه لم يعد هناك وقت للتفكير فلابد من وجود سرعة فى الحركة وتبادل المعلومات وتعدد الاطراف المتفاعلة فى المعلومة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

معهد دراسات الشرق الأوسط بلندن يناقش كتاب وزير الخارجية الأسبق "دبلوماسية مصر في الحرب والسلام"

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ٢-٧-٢٠٢٠

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

إهانة لنظام تميم.. أردوغان يسبق وزير الدفاع القطري ويتلقى التحية العسكرية

غيرت رقم التليفون.. طارق الشناوى يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل

أول حالة وفاة بكورونا في مرفق إسعاف الدقهلية.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتدخن بشراهة.. مشروب ينظف الرئة من السموم

يوميا أو قبل العلاقة الزوجية.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

بعد تهنئة زوجها وبناتها.. شاهد أجمل صور لـ زوجة أحمد زاهر في عيد ميلادها