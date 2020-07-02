أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

اكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يدخل في أي تفاوض لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والزمالك السابق .

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، لتقام غدا الجمعة أو بعد غد السبت.



