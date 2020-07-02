أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
انتقد الإعلامي أحمد شوبير، سياسة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في التعامل مع أزمة عودة الدوري، بعد قرار عودة الفريق إلى التدريبات بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، انتقال حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك إلى الترجي التونسي.
فاجأ هيدرسفيلد الإنجليزي، مسئولي النادي الأهلي بطلب 8 ملايين يورو للتخلي عن رمضان صبحي جناح أول الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذي لعب معارًا من النادي الإنجليزي لمدة موسم ونصف.
اكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يدخل في أي تفاوض لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والزمالك السابق .
كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك، أنه تم تأجيل موعد خضوع لاعبى الفريق الأول لمسحة كورونا والتى كان مقررا لها اليوم، لتقام غدا الجمعة أو بعد غد السبت.
بعثت إدارة النادي الأهلي اليوم، مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفوري والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات «نادي القرن» التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، في اعتداء صارخ على حقوق النادي الأهلي الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقًا للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢. ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.
رحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
فقد أحمد مشجعي مانشستر يونايتد وظيفته، بسبب خرقه قواعد التباعد الإجتماعي، أثناء التقاطه صورة سليفي مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.