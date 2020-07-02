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رياضة

ياما اتعلمنا منك يا موهبة.. عمرو زكى يهنئ إسماعيل يوسف بـ عيد ميلاده

الخميس 02/يوليه/2020 - 04:27 م
عمرو زكي ، اسماعيل
عمرو زكي ، اسماعيل يوسف
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محمد بدران
هنأ عمرو زكى لاعب نادى الزمالك الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة  نادى الزمالك الحالى  بعيد ميلاده .

ونشر عمرو زكى صورة له على صفحته بموقع "انستجرام' وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب ياتيجانا يا عالمي.. ياما اتعلمنا منك يا موهبة".

يذكر أن عمرو زكى خاض تجربة الاحتراف فى فريق ويجان فى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف بعد أن سجل البلدوزر 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليًا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرّر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.


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