هل الذنوب والمعاصي تبطل أجر العبادات؟.. داعية إماراتي يوضح

اديت مناسك العمرة وبعدما انتهيت منها خلعت الحجاب فهل بذلك سقطت العمرة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ وسيم يوسف، الداعية الإماراتي، خلال برنامجه "رحيق الإيمان"، المذاع عبر فضائية أبو ظبي.
وأجاب "وسيم"، أن ترك الحجاب معلوم حكمه لا يحتاج تفاصيل، لكن العبادة لا تسقط بمعصية، متسائلًا: فلو صلى رجل العشاء ثم شرب سجائر فهل سقطت العشاء من عليه؟.
وتابع: لو كانت الذنوب والمعاصي تبطل أجر العبادات ما كان بقي لنا عمل صالح، فلكي أجر العمرة ولكى ذنب ترك الحجاب.
هل تبطل المعصية ثواب باقي العبادات؟.. الإفتاء توضح
تلقى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا على صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، بشأن هل ارتكاب معصية يبطل آثر باقي العبادات.
أوضح قائلًا: إن الثواب مسألة بيد الله، ولكن المسلم المطيع يكون عمله أقرب للقبول من المسلم العاصي.
وأشار الى أن العبد إذا فعل معاصٍ وطاعات، وأتى بحسنات وسيئات، وزنت أعماله يوم القيامة، فإن رجحت حسناته فهو سعيد، وإن رجحت سيئاته فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، واعلم كذلك أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك السيئات لها أثر في إحباط الحسنات وإذهاب ثوابها.
وتابع: أن من أدى الصلاة على وجهها أو أدى الصيام كما أمر أو تصدق بصدقة على الوجه المشروع قبلت منه، وكانت عبادته مسقطة للفرض فلا يطالب بقضائها لو كانت واجبة، ولكنه إن جاء بسيئات توازنها فقد تحبط تلك السيئات ثواب طاعته وتذهب أجرها.
وتابع: أن من أدى الصلاة على وجهها أو أدى الصيام كما أمر أو تصدق بصدقة على الوجه المشروع قبلت منه، وكانت عبادته مسقطة للفرض فلا يطالب بقضائها لو كانت واجبة، ولكنه إن جاء بسيئات توازنها فقد تحبط تلك السيئات ثواب طاعته وتذهب أجرها.