جابر طايع عن غلق مسجد الحسين: الحفاظ على صحة الإنسان في مقدمة الأولويات

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن تعليق العمل فى مسجد الإمام الحسين، حدث لحين وضع ضوابط وتدابير تحمى صحة المصلين والرواد.









جاء ذلك على خلفية سلبيات من الرواد والتقصير من بعض العاملين، وتابع:" الحفاظ على صحة الإنسان تأتى فى مقدمة الأولويات".









وأضاف "طايع "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن بعض المواطنين كانوا يقبلون الجدران وهذا عمل محمود فى غير وقت جائحة كورونا.









وتابع:" هذه الجدارن تحتاج إلى تطهير خاصة وأنه من الممكن أن يكون أحد المقبلين حامل لفيروس كورونا وهو ما يهدد صحة الإنسان الذى يأتى بعده ويقوم بتقبيل الجدران".









وشدد "طايع"، على أن وزارة الأوقاف تعلم المكانة التى يحظى بها مسجد الإمام الحسين فى قلوب الجميع على مستوى، ولذلك جميع العاملين سيمثلون أمام التحقيق من أجل الوقوف على المقصر من تطبيق العقاب عليه، وتابع:"هناك 3 أئمة و 14 عامل والجميع سيتم التحقيق معهم".