ليفربول ضد مان سيتي.. تشامبرلين يقتل أحلام فريقه بتسجيل هدف رابع في مرماه

سجل فريق مانشستر سيتي هدفا رابعا في شباك ضيفه ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على أرضية ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الانجليزي "بريميرليج".





وأحرز السيتي الهدف الرابع مع بداية الشوط الثاني من هجمة مرتدة سريعة من لاعبي مانشستر سيتي بمجموعة من التمريرات من الخلف للأمام أنهاها كيفين دي بروين بتمريرة بينية لرحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة والذي تمكن ببراعة من مراوغة أخر مدافعي ليفربول أندرو روبيرتسون وسدد الكرة في إتجاه الشباك حيث حاول أليكس تشامبرلين إبعاد الكرة لكنه أسكن الكرة داخل شباكه.



