الجونة: نرحب بعودة الدوري أول أغسطس.. ولا مجال للحديث عن ثنائي الأهلي

وقال رضا شحاتة عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "نتيجة المسحة الأولى جاءت سلبية للجميع في الجونة، والمسحة الثانية أظهرت إصابة لاعب، حالته طبيعية وتم عزله وقريبا سيعود للفريق ، بيدرو بارني المدير الفني ليس متواجدا في الوقت الحالي ونتواصل معه عبر الفيديو وعقدنا اجتماعا فنيا لكسب الوقت لنصبح جاهزين".

وأردف: "اتفقنا مع بيدرو على إمكانية أن نبدأ الدوري في الأول من أغسطس، وسنحصل على فرصة أخرى بعد إعلان موعد عودة الدوري في وقت متأخر عما وضعنا خططنا".





وأوضح: "في أوروبا اللاعبون لم يعودوا بنسبة 100% فنيا، وهو ما سيحدث في الدوري أيضا ومع توالي المباريات سيكتمل كل شيء".





وعن موقف أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان من العودة لـ الأهلي: " سنتنظر بعد 10 أو 11 مباراة لنرى قرار الأهلي في مستقبل أكرم توفيق أو احمد ياسر ريان معنا، من المبكر الحديث من سيبقى أو سيرحل، نشغل تفكيرنا حاليا بعودة النشاط".





وأتم ردا عما إذا تدّخل حسام غالي مسبقا في عمله؟ "حسام غالي لم يتدخل في عملي مطلقا عندما توليت المهمة كمدير فني للفريق".