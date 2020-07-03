استعدادا للتصفيات الأفريقية.. ربيع ياسين يطالب بانطلاق دورى الناشئين فى نهاية أغسطس

قدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مؤخرا مقترحا الى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.





تضمن المقترح الذى جاء ضمن التصور المقدم من جانب ربيع ياسين الى الجبلاية ضرورة انطلاق دورى الناشئين فى نهاية شهر أغسطس القادم وذلك بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد منذ شهر مارس الماضي.





ويرغب ربيع ياسين فى إعداد منتخب الشباب للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا وذلك خلال شهر أكتوبر القادم فى ظل ضيق الوقت وعدم خوض أية تدريبات او مباريات ودية.





وتمسك ربيع ياسين فى الفترة الماضية بالتواصل مع لاعبي منتخب الشباب اونلاين وشرح الأساليب التدريبية فى إطار إعداد العناصر الشابة من النواحي الذهنية والفنية.





يذكر ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين المدير الفني عقد اجتماعا لوضع البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة لعرضه على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد.



