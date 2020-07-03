افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب البكالوريوس بـ حاسبات حلوان





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي، في ظل السعي نحو تنمية الجيل الجديد في هذا المجال لخدمة أهداف التنمية وإعداد المواهب وتطوير التطبيقات الصناعية من خلال دعم الجيل الجديد المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي وهو مايتم العمل عليه حاليا من خلال المؤتمر الذي يتضمن مناقشة مجموعة من المحاور حول الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل، والبيانات الضخمة وسبل تخزين البيانات وذكاء الأعمال وأنظمة دعم إتخاذ القرار.





وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن اختيار موضوع المؤتمر يأتى انطلاقا من اعتبار مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أنواع العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، حتى إنه دخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية.





وفي كلمته أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى أهمية إعداد الكوادر العلمية والطلابية وتأهيلها للعمل فى مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة انشاء أقسام علمية جديدة متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تطوير المناهج العلمية بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة.





وأوضح الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى أن محنة فيروس كورونا المستجد اعطتنا منحه كبيرة حيث نجح الطلاب في تتويج جهود أعضاء هيئه التدريس بالكليه في الفصل الدراسي الحالي الذي اعتمد علي منهجيه التعليم المدمج حيث التزم طلابنا فى تحصيل المقررات الدراسية وتم تدريبهم علي التعلم والبحث الذاتي وكتابه الابحاث وسعدت بهم وابهرني عزيمه ابنائي في التحصيل العلمي ليس بهدف إجتياز الفصل الدراسى بل سعيا للارتقاء وطرق باب المجلات الدوليه المحليه والاقليميه والعالميه.









وتقدمت الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات بمقترح لنقل التجربة المطبقة بدول اوروبا وامريكا للوطن العربى حيث تعد أول مره يتحدى الطلاب أنفسهم من خلال تجهيز بحوث بمقاييس عالمية أرسل بعض منها للتحكيم الدولى بمجلات عالمية والبعض الأخر محليا وتحدوا كل الظروف الحالية بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة لإقامه مؤتمر يعرض أفكار بحوثهم ومناقشتها علنيا أمام زملائهم واساتذهم.





عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أون لاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الدكتور/سيد عبد الجابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وا الدكتورة/ منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتوره امل ابوطبل وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئه و الدكتوره هاله عبدالجليل رئيس قسم علوم الحاسب.