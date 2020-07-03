جامعة حلوان في أسبوع.. افتتاح المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي.. دورة تدريبية بعنوان أمن المعلومات والإنترنت.. وتنظيم معرض ابن مصر

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية بعنوان أمن البيانات والمعلومات والإنترنت
جامعة حلوان: دورة أون لاين لـ ريادة الأعمال والابتكار
تطبيقية حلوان تنظم معرض ابن مصر ٢ تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة ٣٠ يونيو
افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب البكالوريوس بـ حاسبات حلوان
عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين بعنوان أمن البيانات والمعلومات والإنترنت، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مديرة المركز.
حاضر في الدورة الدكتور أيمن السيد حجاج الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.
وتطرقت الدورة لكيفية حماية المعلومات والبيانات الشخصية أثناء التعامل على شبكة الإنترنت من هجمات القرصنة والبرامج الخبيثة وفيروسات الكمبيوتر، وكيفية التعامل على شبكات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني والهاتف المحمول بطريقة آمنة، التعريف بالعملات المشفرة البيت كوين وأخطارها وفوائدها وكذلك التعريف قانون حماية البيانات الشخصية المصري وقانون جرائم الإنترنت.
أعلنت إدارة النشاط العلمي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن الدورة التدريبية التأهيلية فى الابتكارات وريادة الأعمال بنظام "الاون لاين "، بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا .
واوضحت ان ذلك استكمالا لبرنامج فاعليات مسابقة رالي ريادة الأعمال بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والبنك الأهلي.
وتهدف مسابقة رالي و الدورة التدريبية إلى مساعدة الشباب على تعليم كيفية تسويق أفكارهم ومشاريعهم وابتكاراتهم في المجالات المختلفة "الروبوت، الغواصات الآلية ROV، تطبيقات الجوال، قطاع الأعمال الصناعي والإنتاج الزراعي والسياحة وريادة الأعمال" .
ومساعدة الشباب على اختيار فكرة مشروعهم وتصميم نموذج عمل المشروع الخاص بالفكرة بما يتناسب مع احتياجات السوق وكيفية عرض الأفكار الخاصة بهم أمام لجنة التحكيم.
وسيتم تقديم شهادات للمشاركين في التدريب لتشجيع الطلاب علي المشاركة في المسابقة التي تصل مجموع جوائزها إلى ٨٠٠ ألف جنية مصري لمساعدة الشباب في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة .
تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو ، نظم قسم التصميم الداخلى والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، معرض ابن مصر ٢ الإلكتروني ، ضمن مبادرة سلسلة معارض بعنوان ابن مصر للمشاركة في الاحتفالات الوطنية من أجل إعلاء روح الانتماء وإزكاء الحس الوطني للطلاب.
ويتناول المعرض نماذج من إبداعات الطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ،وإشراف الدكتورة مها الحلبي رئيس القسم.
ويقام المعرض الالكتروني تحت إشراف الدكتورة أسماء حامد، وأعضاء لجنة المعرض ( الدكتورة أماني خضر - الدكتورة ياسمين نور - الدكتورة أسماء مدحت، وقام بإعداد فيلم المعرض الدكتور أحمد السعدني المدرس بقسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون ) .
يقام المعرض على قناة اليوتيوب الخاصة بالكلية.
جدير بالذكر أن المعرض الأول أقيم في الفترة من ٧- ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر.
افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات وذلك بحضور الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي وعمداء الكليات وعمداء كليات الحاسبات بالجامعات المصرية.
وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الاهتمام العالمي بالذكاء الاصطناعي، في ظل السعي نحو تنمية الجيل الجديد في هذا المجال لخدمة أهداف التنمية وإعداد المواهب وتطوير التطبيقات الصناعية من خلال دعم الجيل الجديد المبتكر في مجال الذكاء الاصطناعي وهو مايتم العمل عليه حاليا من خلال المؤتمر الذي يتضمن مناقشة مجموعة من المحاور حول الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل، والبيانات الضخمة وسبل تخزين البيانات وذكاء الأعمال وأنظمة دعم إتخاذ القرار.
وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن اختيار موضوع المؤتمر يأتى انطلاقا من اعتبار مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أنواع العلوم الحديثة التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، حتى إنه دخل في كثير من المجالات الصناعية والبحثية، وعلى رأسها الروبوت والخدمات الذكية.
وفي كلمته أشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة إلى أهمية إعداد الكوادر العلمية والطلابية وتأهيلها للعمل فى مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة انشاء أقسام علمية جديدة متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تطوير المناهج العلمية بما يتواكب مع التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى أن محنة فيروس كورونا المستجد اعطتنا منحه كبيرة حيث نجح الطلاب في تتويج جهود أعضاء هيئه التدريس بالكليه في الفصل الدراسي الحالي الذي اعتمد علي منهجيه التعليم المدمج حيث التزم طلابنا فى تحصيل المقررات الدراسية وتم تدريبهم علي التعلم والبحث الذاتي وكتابه الابحاث وسعدت بهم وابهرني عزيمه ابنائي في التحصيل العلمي ليس بهدف إجتياز الفصل الدراسى بل سعيا للارتقاء وطرق باب المجلات الدوليه المحليه والاقليميه والعالميه.
وتقدمت الدكتورة منى نصر رئيس قسم نظم المعلومات بمقترح لنقل التجربة المطبقة بدول اوروبا وامريكا للوطن العربى حيث تعد أول مره يتحدى الطلاب أنفسهم من خلال تجهيز بحوث بمقاييس عالمية أرسل بعض منها للتحكيم الدولى بمجلات عالمية والبعض الأخر محليا وتحدوا كل الظروف الحالية بالإضافة إلى مشاركتهم الفعالة لإقامه مؤتمر يعرض أفكار بحوثهم ومناقشتها علنيا أمام زملائهم واساتذهم.
عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أون لاين عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الدكتور/سيد عبد الجابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتوره امل ابوطبل وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع والبيئه و الدكتوره هاله عبدالجليل رئيس قسم علوم الحاسب.