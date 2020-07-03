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رياضة

استعدادا للتدريبات.. قياسات بدنية للاعبي رجال السلة بالأهلي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، قياسات بدنية للاعبين، عقب عودة التدريبات في الساعات الماضية.

ويسعى أشرف توفيق، المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين، من الناحية البدنية بعد فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.

ويخوض الفريق تدريبات بدنية مكثفة، قبل أن ينتقل لاحقا إلى مرحلة التدريبات الخططية والفنية؛ استعدادا لاستكمال مسابقات الموسم الجاري، بناء على قرار وزارة الشباب والرياضة.

وتقام تدريبات الفريق على الملاعب المفتوحة بفرع النادي بمدينة نصر، وسط إجراءات احترازية مشددة، وعمليات تعقيم وتطهير مستمرة ، والتزام كامل من جانب الجميع بالتعليمات الطبية الوقائية.

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أحمال بدنية مكثفة لـ«رجال سلة الأهلي»

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