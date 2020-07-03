AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تشاجروا مع بعضهم وانفضح أمرهم .. طلق ناري يكشف عصابة سرقة البترول بالسويس

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:34 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر مُصابًا بطلق نارى بالكتف الأيسر.

انتقلت قوة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية وبمناقشة المُصاب، أقر باشتراكه مع أربعة أشخاص "محددين" فى تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية "بنزين - سولار" من خطوط أنابيب نقل المواد البترولية بنطاق محافظة السويس.

وأضاف المذكور بأنه حال استقلاله وباقى المتهمين سيارتين (ملاكى - نقل فنطاس) ملك أحد المتهمين، وتوجههم لسرقة المواد البترولية، حدثت مشادة كلامية بين عدد من الأشخاص بتلك المنطقة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية مما أدى لحدوث إصابته.

تم إستهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت عن ضبط إثنين منهم والسيارتين المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما بما جاء باعترافات المتهم المُصاب أيداها،كما قررا بسرقة كمية من المواد البترولية بلغت حوالى (حوالى 31 طن سولار) من ذات المنطقة بالاشتراك مع (شخصين آخرين "تم ضبط أحدهما") بإستخدام سيارة نقل فنطاس "ملك أحدهما" وقيامهم ببيع كمية السولار المستولى عليها لمالك محطة وقود (تم ضبطه) مقابل مبلغ (203 ألف جنيه) كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة سرقة كابلات الكهرباء وأغطية البالوعات بسوهاج

أمن الجيزة يسقط عصابة سرقة الخطوط البترولية في الصف

حبس متهمين وضبط وإحضار آخرين في سرقة خطوط الأنابيب في الصف

استولوا على نصف مليون جنيه مخصصة لتغذية ماكينة ATM.. سقوط عصابة الجيزة

حلم الثراء على طريقة المسلسل الإسباني.. لاكازا دي بابيل في مصر بـ قناع اللاعب محمد صلاح

بحوزة أحدهما بندقية خرطوش.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

ترشيحاتنا

بالسكتة الدماغية.. لهذا السبب يتوفى مرضى فيروس كورونا.. تفاصيل

ملاحقة مسؤول لبناني بسبب الإساءة للحكومة

تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

التدخل السريع: فوجئنا بالوضع السيئ لسيدة المنيا المحبوسة منذ 22 عاما

خزائن الأرض.. فضل مصر في الإسلام وأقوال الصحابة عنها

AdvertisementS

المضادات الحيوية أهمها.. 5 أدوية تهدد حياة مصابي كورونا.. تفاصيل

شعراوي: إحالة واقعة انهيار العقار المخالف على سائق الحفار بالجيزة للتحقيق

بعد تصاعد التوتر بين البلدين.. رئيس الوزراء الهندي يظهر بالزي العسكري على الحدود مع الصين.. صور

رياضية تنهي حياتها.. بعد 5 سنوات من الاعتداءات الجنسية في أرض الملعب

رفع العصا ورمى الجزرة.. احتجاجات إثيوبيا تنزع قناع رجل السلام عن وجه آبي أحمد

عملية السرعة الفائقة.. خبير أمريكي: التوصل لإنتاج لقاح آمن وفعال للوقاية من كورونا بنهاية 2020

المصل واللقاح: أعراض كورونا في الفترة الحالية خفيفة لا تستدعى إجراء مسحات

بمكياج جذاب.. زوجة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها

سورة الكهف.. 5 أمور تحدث لك عند قراءتها يوم الجمعة

النقد الدولي يعلق المفاوضات مع لبنان لهذا السبب

استعدادا لمواجهة الوداد بدوري الأبطال.. الأهلي يستقر على طائرة خاصة ومعسكر مبكر

تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية.. التدخين يشكل خطرا على جميع أعضاء الجسم

بدون كيماويات.. بدء موسم تجفيف المشمش بسانت كاترين.. فيديو وصور

أكثر السيارات الكورية مبيعا في مصر 2020.. صور