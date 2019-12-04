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حوادث

إحباط محاولة سرقة خط أنابيب بترول بعزبة سالم فى البحيرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:55 م
إحباط محاولة سرقة
إحباط محاولة سرقة خط أنابيب بترول
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جمالات الدمنهوري
شهدت محافظة البحيرة اليوم الأربعاء ثانى محاولة لسرقة خط منتجات بترولية وكان أهالى عزبة سالم بمركز كوم حمادة شهدوا قيام مجهولين بسرقة خط منتجات بترولية علي طريق "ايتاي البارود - كوم حمادة "، بمحافظة البحيرة.

تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد ببلاغ الأهالي بمحاولة سرقة خط أنابيب بترول المار بعزبة سالم التابعة للوحدة المحلية لقرية شابور، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول المنطقة وجار إصلاح كسر الخط بمعرفة المسئولين بشركة البترول.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان البلاغ بعزبة سالم التابعة لمركز كوم حمادة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10270 إداري كوم حمادة لسنة 2019.

وجدير بالذكر، أن محافظة البحيرة قد شهدت الشهر الماضي كارثة كسر وتسريب بخط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونتج عنه اشتعال النيران بالمواد البترولية المسربة وأسفر ذلك عن مقتل ٩ أشخاص وإصابة 15 آخرين من أهالي القري المجاورة .
إحباط محاولة سرقة خط أنابيب بترول بعزبة سالم فى البحيرة
إحباط محاولة سرقة خط أنابيب بترول بعزبة سالم فى البحيرة
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