المصل واللقاح: غير مثبت علميا وجود موجة ثانية لـ كورونا

أكد الدكتور أمجد الحداد ، رئيس قسم الحساسية والمناعة إنه ليس شرطا أن تكون لكورونا موجة ثانية، ولكن علينا توخي الحذر، نظرا لأن معظم الفيروسات من طبيعتها أن تنتشر في موجة تانية.





وأشار الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز إلى أنه غير مثبت علميا حتى الأن، إذا ما كان فيروس كورونا سيعاود إنتشاره، بموجة أخرى أكثر شراسة أم لا، ولكنها مجرد اشتراطات احترازية .





وأوضح "الحداد" أنه في حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، ستكون أشد، نظرا للتغيرات التي تطرأ على الفيروس.





وتابع أن إرتداء الكمامات، يقلل من نسبة إلتقاط الفيروس، وحتى إذا إلتقطها شخص، تكون الإصابة من النوع الخفيف، وليس مصاحب لأعراض صعوبة تنفس شديدة.



