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رياضة

برشلونة يعلن غياب أومتيتي عن مواجهة فياريال بالدوري الإسباني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:04 م
اومتيتي
اومتيتي
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عبدالله هشام
أعلن نادي برشلونة غياب مدافع الفريق الأول لكرة القدم الفرنسي صامويل اومتيتي عن مواجهة فياريال التى تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة ال34 من بطولة الدوري الإسباني. 

ولم يعلن نادي برشلونة مدة غياب اومتيتي عن الملاعب بعد تعرضه للإصابة على مستوى الركبة وغادر مران الفريق على أن يخضع للعلاج الفترة المقبلة . 

ويعد اومتيتي أحد أبرز الأعمدة الرئيسية للفريق وغاب 10 مباريات فقط على مدار الموسم الحالي بسبب تعرضه لمجموعة من الإصابات . 

وكان فريق برشلونة تعرض لنزيف نقاط خلال الجولتين الماضيتين بالتعادل مع فريق سيلتا فيجو وبعدها التعادل مع اتليتكو مدريد وفقد الصدارة لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد . 

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 70 نقطة بينما يحتل فريق ريال المركز الأول "الصدارة" برصيد 74 نقطة .
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