AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح والنتائج القاسية.. 5 مباريات شارك بها "مو" وانتهت بهزائم كبيرة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:09 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
رشا حسين
مني فريق ليفربول الإنجليزي، بهزيمة قاسية، أمس، أمام مانشيستر سيتى برباعية دون رد، فى أول مباراة للفريق بعد تتويجه ببطولة الدورى الإنجليزى التى غابت عن النادى لثلاثين عامًا.

ولم تكن هذا الهزيمة، هى الأولى التى يتعرض لها النجم المصرى محمد صلاح مع فرقه، فتعرض صلاح لعدة هزائم قاسية على الرغم من تقديمه أداء جيدا خلالها.

ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز الهزائم القاسية التى تعرض لها محمد صلاح مع فرقه، على النحو التالى:

١- هزيمة منتخب مصر أمام غانا ٦/١

تعتبر هزيمة منتخب مصر أمام غانا بنتيجة ٦/١، هى أثقل هزيمة تعرض لها محمد صلاح مع الفراعنة والفرق التى انتقل لها.

فخسر منتخب مصر من غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل، وأقيمت المباراة فى كوماسي، وكان بوب برادلى هو المدير الفنى للمنتخب فى هذه الفترة.

٢- هزيمة ليفربول أمام مانشيستر سيتى ٤/٠

ثانى هزيمة من حيث عدد الأهداف يتعرض لها محمد صلاح مع فرقه، كانت بالأمس من فريق مانشيستر سيتى الإنجليزى.

وعلى الرغم من تقديم صلاح أداء جيد خلال المباراة إلا أنه لم يستطيع أن يسجل وأستقبلت شباكهم ٤ أهداف نظيفة، لتعكر هذه النتيجة إحتفالات ليفربول بتتويجه بلقب الدورى الإنجليزى بعد غياب ثلاثين عامًا.


٣- فوز توتنهام على ليفربول بنتيجة ٤/ ١

تعرض فريق ليفربول لهزيمة كبيرة أخرى، أمام فريق نوتنهام الإنجليزى، برباعية مقابل هدف، فى موسم ٢٠١٧، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.

شارك صلاح فى المباراة، ونجح فى إحراز هدف ليفربول الوحيد.

٤- هزيمة ليفربول من واتفورد ٣/٠ 

حقق فريق واتفورد الإنجليزى فوزا كبيرا على فريق ليفربول هذا الموسم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدورى الإنجليزى.

فثلاثية دون رد تعتبر هزيمة ثقيلة لفريق بحجم ليفربول.

٥- هزيمة ليفربول أمام برشلونة ٣/٠ 

تعرض فريق ليفربول لهزيمة بثلاث أهداف دون رد، من فريق برشلونة الإسبانى، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائى دورى ابطال اوروبا موسم ٢٠١٩.

ولكن استطاع ليفربول فى مباراة العودة، قلب النتيجة وتحقيق انتصار على الفريق الإسبانى برباعية دون رد، وحجز مقعد له بالدور النهائى من البطولة، بل والتتويج بلقبها أيضًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هلعب مع مكة.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. ويؤكد: اللقب حان

مانشستر سيتي يحرم ليفربول من فرحة التتويج بالدوري بفوز قاسٍ برباعية نظيفة

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط ليفربول برباعية أمام مان سيتي

الأفضل بين لاعبي ليفربول.. تقييم محمد صلاح عقب الهزيمة برباعية أمام مان سيتي

رباعية مانشستر سيتي.. ليست أول هزيمة ثقيلة لـ ليفربول مع كلوب

ترشيحاتنا

ضربني بالقلم.. تفاصيل جديدة بجريمة قتل زوجة لزوجها المقاول بالبساتين

سلبية المسحة الثانية لمحمد عواد

لا يتم معاملته كجناية... إياد نصار يقترح حلا لأزمة التحرش الجنسي

الحلو لما تبهدله الأيام.. شاهد.. محمود عبد المغني يلف المحشي

ننشر مسيرة أحمد عبد الرؤوف التدريبية قبل انضمامه لجهاز كارتيرون بالزمالك

صحيفة كويتية: رحلات الطيران التجاري في أغسطس تشمل عودة المقيمين والخليجيين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرقهما كورونا واجتمعا في عيد زواجهما الـ60.. لحظة لقاء زوجين لأول مرة بعد فراق 4 أشهر

يقوي المناعة ويسد الشهية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الحار؟

يقوي الأسنان ويطرد السموم.. فوائد تناول العنب يوميا