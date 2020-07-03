محمد صلاح والنتائج القاسية.. 5 مباريات شارك بها "مو" وانتهت بهزائم كبيرة

مني فريق ليفربول الإنجليزي، بهزيمة قاسية، أمس، أمام مانشيستر سيتى برباعية دون رد، فى أول مباراة للفريق بعد تتويجه ببطولة الدورى الإنجليزى التى غابت عن النادى لثلاثين عامًا.





ولم تكن هذا الهزيمة، هى الأولى التى يتعرض لها النجم المصرى محمد صلاح مع فرقه، فتعرض صلاح لعدة هزائم قاسية على الرغم من تقديمه أداء جيدا خلالها.





ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز الهزائم القاسية التى تعرض لها محمد صلاح مع فرقه، على النحو التالى:





١- هزيمة منتخب مصر أمام غانا ٦/١





تعتبر هزيمة منتخب مصر أمام غانا بنتيجة ٦/١، هى أثقل هزيمة تعرض لها محمد صلاح مع الفراعنة والفرق التى انتقل لها.





فخسر منتخب مصر من غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل، وأقيمت المباراة فى كوماسي، وكان بوب برادلى هو المدير الفنى للمنتخب فى هذه الفترة.





٢- هزيمة ليفربول أمام مانشيستر سيتى ٤/٠





ثانى هزيمة من حيث عدد الأهداف يتعرض لها محمد صلاح مع فرقه، كانت بالأمس من فريق مانشيستر سيتى الإنجليزى.





وعلى الرغم من تقديم صلاح أداء جيد خلال المباراة إلا أنه لم يستطيع أن يسجل وأستقبلت شباكهم ٤ أهداف نظيفة، لتعكر هذه النتيجة إحتفالات ليفربول بتتويجه بلقب الدورى الإنجليزى بعد غياب ثلاثين عامًا.









٣- فوز توتنهام على ليفربول بنتيجة ٤/ ١





تعرض فريق ليفربول لهزيمة كبيرة أخرى، أمام فريق نوتنهام الإنجليزى، برباعية مقابل هدف، فى موسم ٢٠١٧، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.





شارك صلاح فى المباراة، ونجح فى إحراز هدف ليفربول الوحيد.





٤- هزيمة ليفربول من واتفورد ٣/٠





حقق فريق واتفورد الإنجليزى فوزا كبيرا على فريق ليفربول هذا الموسم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدورى الإنجليزى.





فثلاثية دون رد تعتبر هزيمة ثقيلة لفريق بحجم ليفربول.





٥- هزيمة ليفربول أمام برشلونة ٣/٠





تعرض فريق ليفربول لهزيمة بثلاث أهداف دون رد، من فريق برشلونة الإسبانى، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائى دورى ابطال اوروبا موسم ٢٠١٩.





ولكن استطاع ليفربول فى مباراة العودة، قلب النتيجة وتحقيق انتصار على الفريق الإسبانى برباعية دون رد، وحجز مقعد له بالدور النهائى من البطولة، بل والتتويج بلقبها أيضًا.