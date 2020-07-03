محمد صلاح والنتائج القاسية.. 5 مباريات شارك بها "مو" وانتهت بهزائم كبيرة

مني فريق ليفربول الإنجليزي، بهزيمة قاسية، أمس، أمام مانشيستر سيتى برباعية دون رد، فى أول مباراة للفريق بعد تتويجه ببطولة الدورى الإنجليزى التى غابت عن النادى لثلاثين عامًا.
ولم تكن هذا الهزيمة، هى الأولى التى يتعرض لها النجم المصرى محمد صلاح مع فرقه، فتعرض صلاح لعدة هزائم قاسية على الرغم من تقديمه أداء جيدا خلالها.
ويستعرض موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، أبرز الهزائم القاسية التى تعرض لها محمد صلاح مع فرقه، على النحو التالى:
١- هزيمة منتخب مصر أمام غانا ٦/١
تعتبر هزيمة منتخب مصر أمام غانا بنتيجة ٦/١، هى أثقل هزيمة تعرض لها محمد صلاح مع الفراعنة والفرق التى انتقل لها.
فخسر منتخب مصر من غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل، وأقيمت المباراة فى كوماسي، وكان بوب برادلى هو المدير الفنى للمنتخب فى هذه الفترة.
٢- هزيمة ليفربول أمام مانشيستر سيتى ٤/٠
ثانى هزيمة من حيث عدد الأهداف يتعرض لها محمد صلاح مع فرقه، كانت بالأمس من فريق مانشيستر سيتى الإنجليزى.
وعلى الرغم من تقديم صلاح أداء جيد خلال المباراة إلا أنه لم يستطيع أن يسجل وأستقبلت شباكهم ٤ أهداف نظيفة، لتعكر هذه النتيجة إحتفالات ليفربول بتتويجه بلقب الدورى الإنجليزى بعد غياب ثلاثين عامًا.
٣- فوز توتنهام على ليفربول بنتيجة ٤/ ١
تعرض فريق ليفربول لهزيمة كبيرة أخرى، أمام فريق نوتنهام الإنجليزى، برباعية مقابل هدف، فى موسم ٢٠١٧، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى.
شارك صلاح فى المباراة، ونجح فى إحراز هدف ليفربول الوحيد.
٤- هزيمة ليفربول من واتفورد ٣/٠
حقق فريق واتفورد الإنجليزى فوزا كبيرا على فريق ليفربول هذا الموسم بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة الدورى الإنجليزى.
فثلاثية دون رد تعتبر هزيمة ثقيلة لفريق بحجم ليفربول.
٥- هزيمة ليفربول أمام برشلونة ٣/٠
تعرض فريق ليفربول لهزيمة بثلاث أهداف دون رد، من فريق برشلونة الإسبانى، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائى دورى ابطال اوروبا موسم ٢٠١٩.
ولكن استطاع ليفربول فى مباراة العودة، قلب النتيجة وتحقيق انتصار على الفريق الإسبانى برباعية دون رد، وحجز مقعد له بالدور النهائى من البطولة، بل والتتويج بلقبها أيضًا.