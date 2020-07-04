تعرف على سيارة بطل الفورمولا 1 بسباق إندي 500

اعلن فريق Arrow McLaren SP الذي يمثل شراكة بين ماكلارين وشميت بيترسون موتورسبورتس، عن سيارة السائق الاسبانى فرناندو ألونسو، بطل الفورمولا 1 وWEC .

وتحمل سيارة فريق Arrow McLaren SP هذا العام رقم 66، لا تحتوي على طلاء برتقالي التقليدي من ماكلارين، وبدلًا من ذلك، ستكون باللون الأبيض و الأزرق.

و قال سام شميت، المالك المشارك في فريق Arrow McLaren SP " في عام 2017، أثبت فرناندو أنه لا يستطيع المنافسة في السباق فحسب، بل يمكنه القتال من أجل الفوز، وقد حصل على سيارة بطلاء رائع تمثل ألوان Ruoff Mortgage مع الحفاظ على تصميم الملابس دون تغيير، وهي ليست كأي سيارة شاركنا بها من قبل، مما سيجعل من السهل معرفة المعجبين بها".

واضاف شميت بيترسون موتورسبورتس في سباق إندي 500 العام الماضي لم تقدم اداء او عرضا جيدا ، حيث تمكن سائقه جيمس هينشكليف من التأهل إلى السباق، ونأمل أن يتمكن الفريق من خلال شراكته مع ما ماكلارين من التنافس بشكل أفضل هذا العام.

وكان ألونسو قد فشل في التأهل إلى سباق إندي 500 العام الماضي بعد تعرضه لمجموعة من المشاكل، في حين كان قد اقترب من الفوز بالسباق في 2017 أثناء مشاركته لصالح ماكلارين، إلا أن مشكلة في المحرك أجبرته على الخسارة.

وكان من المقرر إقامة سباق إندي 500 2020 في مايو الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا تسبب في تأجيل الحدث إلى 23 أغسطس المقبل.