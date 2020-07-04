حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في تصريح لـ صدى البلد، ما تردد على السوشيال ميديا، حول دخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.





نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغنية الفنان تامر عاشور الجديدة، التي تحمل اسم «بياعة»، والتي يتعاون فيها مع «عاشور» بالكلمات واللحن.





حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، تظهر فيها ببطن ممتلئ للغاية، مرددين شائعات أنها صورة حديثة لها وهي حامل.



