AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

السبت 04/يوليه/2020 - 12:44 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في تصريح لـ صدى البلد، ما تردد على السوشيال ميديا، حول دخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أغنية الفنان تامر عاشور الجديدة، التي تحمل اسم «بياعة»، والتي يتعاون فيها مع «عاشور» بالكلمات واللحن.

حالة كبيرة من الجدل، أثيرت على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار صورة لـ الفنانة ياسمين عبد العزيز، تظهر فيها ببطن ممتلئ للغاية، مرددين شائعات أنها صورة حديثة لها وهي حامل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. عمر كمال ينشر مهرجانا برفقة حمو بيكا.. نجلاء بدر تتصدر تويتر بسبب البرنس.. أحدث ظهور لأحمد العوضى مع ياسمين عبد العزيز

أخبار الفن.. تسجيل صوتي مؤثر لـ رجاء الجداوي.. وفاة عبد النبي السيد الشهير بـ إتو

بعد شائعات حملها.. ياسمين صبري تتحدى الجميع بفستان مفتوح.. شاهد

أخبار السوشيال ميديا.. عواد ينشر صورة تحاليل كورونا.. المتحدة تتعاقد موسمين مع محمد رمضان.. وغادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع ابنتها

موجز السوشيال ميديا.. ميرهان حسين تقلد إليسا.. ياسمين عبد العزيز ترد على انتقادات زيادة وزنها.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة.. شاهد

بعد شائعة حملهن.. 10 صور توضح زيادة وزن ياسمين عبد العزيز وياسمين صبري

ترشيحاتنا

طاهر ابو ليلة يرزق بمولودة جديدة.. وهذا اسمها

بالأصفر الجريء.. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

مدينة الدواجن تنتج 120 مليون دجاجة سنويا.. خبير: السيسي يتابع تنفيذ أكبر مشروع قومي بالواحات

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

عايشة معانا وحاولت الهرب ٣ مرات.. شقيق حبيسة المنيا منذ 22 سنة يفجر مفاجأت جديدة

صحيفة فرنسية: العلاقة الحميمة بين تركيا وقطر تمزق العالم العربي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر