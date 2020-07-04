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مرأة

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب

السبت 04/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد الخروب من المشروبات الخفيفة على المعدة كما انه يحتوى على فوائد عديدة صحية للجسم، حيث تناول الخروب بانتظام يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بفضل احتواء الخروب على مادة العفص التي تعزز إفراز هرمونات الجهاز الهضمي وتعزز عملية الهضم والامتصاص في الجسم.



لذا قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية العلاجبة بعض فوائدالخروب،عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.


فوائد الخروب  للشعر والبشرة:

تناول الخروب مفيد في تعزيز صحة الشعر وعلاج تساقطه وتقويته فهو مصدر غني لمضادات الاكسدة ولفيتامين E.


فوائدالخروب للحمل:

-وجد بأن تناول الحامل للخروب قد يساعد في السيطرة على مشاكل القيء خاصة في بداية الحمل، وقد يساعد في التخفيف من مشكلة الحرقة والاضطرابات الهضمية، وقد يساعد في علاج الاسهال. مكافحة هشاشة العظام وشلل الأطفال:

-يساعد حمض الغال في الخروب في الوقاية من مرض شلل الأطفال وعلاجه، وبسبب غنى الخروب بالفوسفور والكالسيوم، فانه قد يساعد في مكافحة مرض هشاشة العظام.


تنظيم مستويات السكر في الدم:

يحتوي الخروب على ألياف غذائية قابلة للذوبان تساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومن هنا فقد يكون الخروب شرابًا مثاليًا لمرضى السكري، مع مراعاة نسبة السكر العالية التي يحويها الخروب.

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