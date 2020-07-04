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رياضة

بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة: إلغاء دخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بين شوطي المباراة

السبت 04/يوليه/2020 - 09:12 ص
بن شرقي - حسين الشحات
بن شرقي - حسين الشحات
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يسرى غازى
قررت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، إلغاء دخول لاعبى فرق الدورى الممتاز بين شوطي المباراة إلى غرف خلع الملابس.

وأوصت اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، بالإبقاء على لاعبي الفريقين داخل الملعب بين شوطي المباراة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وعدم المصافحة بين عناصر الفريقين؛ لمنع انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب.

يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن عودة الدورى الممتاز يوم ٧ أغسطس القادم، وفرض إجراءات استثنائية سيتم إلزام الأندية بها قبل عودة الدورى المحلى خلال الفترة القادمة، وجاءت على النحو التالي..

مباراة كل ٤ أيام بعدما تم رفض مقترح اتحاد الكرة بإقامتها كل ٣ أيام.

الانتهاء من خوض المباريات المؤجلة وفى مقدمتها لقاء الأهلي وإنبي والزمالك والمصرى.

إجراء مسحة فيروس كورونا قبل وبعد كل مباراة للاعبي الفريقين وطاقم الحكام ومن يثبت إيجابية العينة يتم عزله وتلقى بروتوكول العلاج.

٥ تغييرات فى المباراة بعد عودة الدورى.

خوض المباريات على نفس ملاعب الدور الأول فى المسابقة المحلية وإلغاء نظام الملاعب المحايدة.

وضع حلول أزمة فريق أسوان من حيث بعد المسافة، إلغاء فكرة العزل الفندقي وعدم دخول الفرق فى نظام الدورة المجمعة والسماح بالنظام المفتوح للاعبين.

منع الاعتراض على تعيين طاقم تحكيمي بعينه بعد اعتماد لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة الاستعانة بخدمات ١٢٠ حكما لإدارة مباريات الدورى المحلي.

فى حالة إصابة ٥ لاعبين بفيروس كورونا فى صفوف فريق واحد يتم إخطار اللجنة الطبية التى تقوم بالتنسيق مع لجنة المسابقات والجهاز الفني للفريق من أجل التشاور بشأن تأجيل المباراة الى موعد لاحق من عدمه. استمرار تفعيل تقنية الفيديو فى المباريات على أن يتواجد حكم ومساعد داخل عربة ال var.

منع المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة.

الإبقاء على عمل دقيقة حدادا قبل انطلاق المباراة فى حالة وفاة أى رياضي.

الإبقاء على نشيد السلام الوطنى قبل انطلاق اى مباراة فى الدورى المحلي.

تخفيض تواجد إعداد الجهاز الفنى فى المنطقة المخصصة لهم.

منع اى تواجد جماهيري فى المدرجات نهائيا. تخفيض عدد مجالس إدارات الناديين فى المقصورة الرئيسية لحضور المباريات.

الابقاء على قوائم الأندية حيث انها فى الوقت الحالى 30 لاعبا.

فتح فترة قيد استثنائية أمام فرق الدورى وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وضع مراقب طبي فى كل مباراة يكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب بجانب مراقب الحكام وآخر للمسابقات.

إلغاء المباراة فى حالة تأخر نتيجة مسحة لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم قبل انطلاق اللقاء بـ ٦ ساعات وعدم تلقى اللجنة الطبية أية إخطار بالنتيجة دون الرجوع إلى لجنة المسابقات.
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