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أخبار البلد

منظومة الشكاوى: حجز مسن بمستشفى مطاي لإصابته بـ كورونا

السبت 04/يوليه/2020 - 11:27 ص
مريض كورونا
مريض كورونا
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محمود مطاوع
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة في التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو 2020.

وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة المنيا يعانى والده، عمره 71 عامًا، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية التحاليل والفحوصات الطبية، وانخفاض حاد في مستوى نسبة تشبع هيموجلوبين الدم بالأكسجين، وارتفاع بدرجة الحرارة، والتهاب رئوي حاد، ومتواجد بطوارئ أحد المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها رعاية عزل مجهزة، ويحتاج نقله إلى مستشفى رعاية عزل مجهزة بجهاز تنفس صناعي. 

وتم التنسيق مع الدكتور عاصم محمد من فريق غرفة العمليات الطبية بمحافظة المنيا، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى مطاي المركزي للعزل، وتنفيذ بروتوكول العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة المنوفية، يعانى شقيقه، عمره 55 عامًا، من سرطان بالرئة ومصاب بفيروس كورونا المستجد، بعد التأكد من التحاليل والفحوصات الطبية ومتواجد بالمنزل ويحتاج نقله إلى رعاية مركزة مجهزة بمستشفى حكومي عزل. 

وتم التنسيق مع الدكتور محمد العسكرى، مدير غرفة العمليات الطبية بمحافظة المنوفية، وقطاع الطب الوقائي، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بالرعاية المركزة المجهزة بجهاز تنفس صناعي بمستشفى شبين الكوم التعليمى، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية. 

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القليوبية يُعانى شقيقه، عمره 38 عامًا، من إصابته بمرض فيروس كورونا المستجد وتم التأكد من إيجابية التحاليل والمسحة الطبية بمستشفى شبرا العام، وهو متواجد بالعزل المنزلي وبالمتابعة للحالة تبين زيادة حدة الأعراض ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي للعزل. 

وتم التنسيق مع الدكتور وحيد الشال، مدير مستشفى الخازندارة، وهيئة الإسعاف لنقله وحجزه بالمستشفى، وتقديم بروتوكول العلاج والخدمات الطبية اللازمة لاستقرار حالته الصحية.

كذلك استقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الشرقية يُعانى نجل شقيقه، عمره 12 عامًا، من تعرضه لحادث أدى إلى جرح عميق باليد اليسرى وتهتك بالجلد وأطراف الأصابع اثر حادث سير ويحتاج إلى تدخل جراحي دقيق متخصص عاجل وهو متواجد بطوارئ أحد المستشفيات غير متوفر بها التخصص ويحتاج نقله إلى احدى المستشفيات المتخصصة. 

وتم التنسيق مع الدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور وليد ندى، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى الزقازيق الجامعي، وإجراء التدخل الجراحي المطلوب وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.
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