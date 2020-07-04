بعد تحرشه بأكثر من 50 فتاة.. 5 عقوبات تنتظر متحرش الجامعة الأمريكية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، العديد من القصص والجرائم التي ارتكبها الشاب "أ . ب . ز" طالب الجامعة الأمريكية ، الذي أصبح الترند الأول في السوشيال ميديا؛ بعد ارتكابه العديد من الأعمال المخلة بالآداب مع عدد كثير من الفتيات، وصل إلى أكثر من 50 فتاة، فضلا عن اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعى.





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وتوالت اتهامات عدد من الفتيات يدرسن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضد هذا الطالب بعد التحرش بهن، مشددات على أن هذا الشاب دائم التحرش بفتيات الجامعة، كما أطلقت مجموعة من الفتيات حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، ضد هذا الشاب، للكشف عن تصرفاته ضدهن وسلوكه ضد فتيات أخريات، مطالبين بالقبض عليه وإخضاعه للمسائلة القانونية.





وفي هذا السياق، يعرض "صدى البلد" عقوبات التحرش والاغتصاب وفقا للقانون:





1. تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.





2. تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.





3. تنص المادة 306 مكرر (ب) على: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





4. إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.





5. كما نصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".