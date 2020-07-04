عصابة نسائية في باب الحديد تستقطب المواطنين لسرقة متعلقاتهم بمعاونة عاطلين

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط عصابة تستقطب المواطنين مكونة من سيدتين تقومان بمعاونة آخرين اثنين بسرقة متعلقات الضحية بالإكراه بمنطقة الأزبكية، وتمت عملية الضبط تحت بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، وتولت النيابة التحقيق.





تبلغ للمقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، من أحد الأشخاص، بتعرفه على فتاتين حال تواجده بمنطقة ميدان رمسيس بدائرة القسم.





وأثناء تواجده بصحبتهما بمنطقة "كوبرى مهمشة" فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَان- سيدتين "لهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لهم عدا "أحد العاطلين"، وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



