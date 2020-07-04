قبل بيعها للشباب.. الداخلية تضبط ٦٠٢ كيلو بانجو و٢٦٥ كيلو حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .





وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5392) متهم.





وضبط بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (602,246 كيلو جرام) – عدد 20 شجيرة لمخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش وزنت (265,963 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (67,487 كيلو جرام) و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (55 جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,830 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (51,519 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (11,298 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (22,701 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت (235 جرام) وكمية من البودرة المخدرة وزنت (6,004 كيلو جرام) وعدد (180174) قرص مخدر و كمية من مخدر الماكس بلغت (150 سم).



