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حوادث

قبل بيعها للشباب.. الداخلية تضبط ٦٠٢ كيلو بانجو و٢٦٥ كيلو حشيش

السبت 04/يوليه/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .

وأسفرت جهودها خلال شهر فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5392) متهم.

وضبط بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (602,246 كيلو جرام) – عدد 20 شجيرة لمخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش وزنت (265,963 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (67,487 كيلو جرام) و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (55 جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,830 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (51,519 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (11,298 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (22,701 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت (235 جرام) وكمية من البودرة المخدرة وزنت (6,004 كيلو جرام) وعدد (180174) قرص مخدر و كمية من مخدر الماكس بلغت (150 سم).

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد.
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