تنفيذ واستكمال 165 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة باستثمارات 14 مليار جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن تنفيذ واستكمال165 مشروع فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة باستثمارات تخطت 14 مليار جنيه وذلك ةفي إطار حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية خاصة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحي.





أكد اللواء آمنة أن حجم الاستثمارات التي تم اعتمادها لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المحافظة بلغت 14 مليار و50 مليون جنيه وذلك لتنفيذ 165 مشروع.









وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم بتنفيذ 137مشروع مياه وصرف صحي بإجمالي مبلغ 10 مليار و600 مليون جنيه.





وأشار إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتنفيذ 28 مشروع بإجمالي مبلغ 3 مليار و450 مليون جنيه.

وأكد المحافظ حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات أولًا بأول للإلتزام ببرنامجها الزمني المحدد والعمل على تلبية احتياجات المواطنين فى أطراف وقرى وعزب ونجوع المحافظة .



