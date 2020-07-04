بعد تجربتها مع المتحرش.. للا فضة ابنة مصور شهير ومدمنة مخدرات فى البرنس

ونرصد أبرز 8 معلومات عن الفنانة الشابة للا فضة.

للا فضة هى ابنة مصور الفنانين خالد فضة وهو نفسه مصور البوستر الرسمى لمسلسل "البرنس" الذى شاركت فيه.





ظهور للا فضة فى مسلسل البرنس يعد التجربة الأولى لها فى مجال التمثيل.





هى مغنية شابة، إذ تقدم لأصدقائها عددا مختلفا من الأغانى عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، إذ تلقت إشادات واسعة من قبل أصدقائها، منهم الفنان رامز جلال.





خاضت أولى تجاربها فى السينما قبل عامين من خلال فيلم قصير يحمل اسم "عزومة الليلة دى".



