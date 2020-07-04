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فن

بعد تجربتها مع المتحرش.. للا فضة ابنة مصور شهير ومدمنة مخدرات فى البرنس

السبت 04/يوليه/2020 - 02:22 م
للا فضة
للا فضة
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أحمد إبراهيم
أثارت الفنانة الشابة للا فضة حالة من الجدل الواسع بعد كشفها عن بعض التفاصيل الخاصة بتجربتها مع المتحرش احمد بسام زكى وهو ما كان سببا فى تصدرها مؤشر البحث على جوجل نيوز. 
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ونرصد أبرز 8 معلومات عن الفنانة الشابة للا فضة. 

للا فضة هى ابنة مصور الفنانين خالد فضة وهو نفسه مصور البوستر الرسمى لمسلسل "البرنس" الذى شاركت فيه.  

ظهور للا فضة فى مسلسل البرنس يعد التجربة الأولى لها فى مجال التمثيل.

هى مغنية شابة، إذ تقدم لأصدقائها عددا مختلفا من الأغانى عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، إذ تلقت إشادات واسعة من قبل أصدقائها، منهم الفنان رامز جلال. 

خاضت أولى تجاربها فى السينما قبل عامين من خلال فيلم قصير يحمل اسم "عزومة الليلة دى".

منذ الظهور الأول لها أمام الكاميرات أظهرت ثقة كبيرة ولم تكن راهبة الكاميرات ولا الفنان الذي يمثل أمامها بالعكس استطاعت أعطاء الشخصية مزيد من التشوق ولمعرفة من هى هذه الفتاة فى مسلسل "البرنس" فإنها كانت تدعى ليلى ومدمنة مخدرات.  

كانت بدايتها مع الغناء والتأليف الغنائي والعزف على الموسيقى وكانت بداية معرفة الناس بها عام 2019م عندما نشرت أول أغنية لها على موقعها الشخصي على تويتر والفيس بوك ونشرتها على سوند كلاود .

قامت بنشر مجموعة من أغانيها بمساعدة مجموعة من أصدقائها والموسيقيين الرائعين مثل أحمد اليان و جو طارق ويحيى زكي وغيرهم.

دائما ما كانت شغوفة بصنع موسيقى خاصة بها، وهى حتى الآن تعمل لأكثر من ثمانية عشر شهر على اغنية الأصليين مع المنتج الموسيقي احمد اليان، وقد تم إطلاقها أخيرا ابتداء من يناير الماضي.
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