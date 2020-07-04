خبير: 4 مليارات دولار مكاسب مصر حال عودة السياحة الروسية

شهد مطار الغردقة الدولي منذ الساعات الأولى من اليوم السبت، وصول 3 طائرات دولية من دول مختلفة،تقل عددًا من السياح الأجانب من أوكرانيا وبلا روسيا.

وبدأت حركة الطيران تعود تدريجيًا لمطار الغردقة الدولي، لتبث الأمل من جديد في القطاع السياحى بالبحر الأحمر، واستقبلت المنتجعات السياحية والفنادق بمدينة الغردقة السياح بدأ من يوم الاربعاء الماضي.

وأوضح مصدر مسئول بمطار الغردقة الدولي، أنه من المتوقع وصول بعض الرحلات اليوم طبقًا للجداول المعلنه، موضحًا أن الحياة بدأت تعود مره اخرى لمطار الغردقة الدولي عقب قرار مجلس الوزراء بفتح مطارات المدن السياحية.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع وصول رحلات طيران دولية أخرى على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل صالات الوصول بمطار الغردقة الدولي، مع التشديدات على ارتداء الكمامات والإلتزام بالتباعد ااتجتماعى.

ومن ناحيته، قال عصام علي، الخبير السياحي: إن مصر ضمن أول 10 دول سمحت حكومتها بعودة السياحة الخارجية حفاظا على حصتنا من السياحة العالمية، موضحًا أن هذه الخطوة كانت مهمة جدًا في هذا التوقيت.

وأضاف أن 4 مليارات دولار مكاسب مصر من السوق الروسي حال إعلان الحكومة الروسية عودة رحلات الشارتر للغردقة وشرم الشيخ مره اخرى ، وكان وصل مطار الغردقة الدولي، منذ قليل، طائرة قادمة من العاصمة الأوكرانية "كييف" وعلى متنها 189 سائحًا، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، والالتزام بارتداء الكمامات والقلفزات والتباعد الاجتماعي.

وشهدت صالات الوصول بمطار الغردقة الدولي، إجراءات احترازية مشددة من قبل الأجهزة المسؤولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.