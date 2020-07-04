شيخ الأزهر لمطران الأسقفية: كنيستكم إحدى دعائم الحوار الديني والتفاعل الثقافي





واعتبر فضيلة شيخ الأزهر في رسالته أن الكنيسة الأسقفية الانجليكانية في مصر أحد دعائم التعايش الوطني كما إنها عضو فاعل في بيت العائلة المصرية، مضيفا: نعتز بالتواصل مع الكنيسة الانجليكانية واستمرار الحوار الديني والتفاعل الثقافي بين الأديان.





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كما أرسل الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين برقية مماثلة مشيدا بالدور الذي تلعبه الكنيسة الإنجليكانية في تحقيق الحوار والتواصل بين منتديات الشرق والغرب ومنتدى الشباب العالمي لصناعة السلام بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين







وأعرب المطران منير حنا عن أمله أن يسهم إقليم الإسكندرية في تعزيز التفاعل بين اتباع الأديان المختلفة موجها شكره للمهنئين، مؤكدا أن رسائل التهنئة تعتبر دفعة لاستكمال مسيرة الحوار بين الأديان والعمل المشترك بين الكنيسة الأسقفية وكافة المؤسسات الدينية الإسلامية وكذلك بين الطوائف المسيحية.

