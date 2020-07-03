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أخبار البلد

إقامة 5 راهبات جديدات لدير مارجرجس ببرية الأساس

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:51 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
صلى صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن اسقف نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس ومعه نيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس أسقف عام المحلة طقس إقامة راهبات جدد لدير مارجرجس.

حضر الصلوات مجموعة من الأباء الكهنة بالايبارشية ورهبان دير الملاك ببرية الأساس بنقادة، بدون حضور شعبي وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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وشهد دير الشهيد العظيم مارجرجس "المجمع" إقامة 5 راهبات ببرية الأساس بنقادة وهن، الراهبة استير، الراهبة اناسيمون، الراهبة اغابى، الراهبة ايرينى، الراهبة مريم، وحضرت طقس السيامة الرهبة تماف تكلا رئيسة دير مارجرجس بمصر القديمة ومعها بعض الراهبات.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة خلال الأسبوع الماضى نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص ومقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس والمهندس كامل ميشيل المنسق العام للجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة لجنة العلاقات العامة خلال الفترة الحالية، وكذلك تم خلال اللقاء مناقشة بعص الامور الخاصه بالمرحلة الحالية.

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